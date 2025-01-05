В Казахстане наградили участвовавших в спасении пассажиров самолета AZAL
В Казахстане государственные награды вручили гражданам республики, которые участвовали в спасении людей из потерпевшего крушения под Актау самолета азербайджанской авиакомпании AZAL. Об этом сообщает пресс-центр администрации Мангистауской области.
Глава региона Нурдаулет Килыбай вручил ордена и медали группе из 19 человек, еще 51 человек получил благодарственные письма от главы государства. Граждане были удостоены госнаград указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, рассказали в администрации.
Среди награжденных - специалист-криминалист департамента полиции, сотрудник пожарной части, заведующая медицинским пунктом аэропорта, фельдшер, психолог и другие.
По данным администрации, одним из первых на место происшествия прибыл сотрудник электросетевой компании МРЭК Нуралы Шопанов. Он рассказал, что находился на рабочем месте во время трагедии. «Увидев крушение самолета, мы без раздумий побежали на помощь. Даже не задумываясь о том, что самолет может взорваться. Была только мысль, как можно скорее вытащить пострадавших», – приводит его слова пресс-центр.
25 декабря самолет Embraer E190 авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный, разбился при посадке вблизи Актау в Казахстане. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. 28 декабря президент России Владимир Путин принес извинения своему коллеге из Азербайджана Ильхаму Алиеву «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Позже Алиев заявил в интервью AzTV, что Embraer E190 потерпел крушение в результате обстрела с земли.