В Казахстане наградили участвовавших в спасении пассажиров самолета AZAL

По данным администрации, одним из первых на место происшествия прибыл сотрудник электросетевой компании МРЭК Нуралы Шопанов. Он рассказал, что находился на рабочем месте во время трагедии. «Увидев крушение самолета, мы без раздумий побежали на помощь. Даже не задумываясь о том, что самолет может взорваться. Была только мысль, как можно скорее вытащить пострадавших», – приводит его слова пресс-центр.