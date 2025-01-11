Обвиняемые в терроризме украинские пилоты дали показания
Украинские пилоты Дмитрий Шиманский и Александр Морозов дали показания по делу о терроризме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Оба фигуранта сотрудничали со следствием и дали признательные показания по уголовному делу о терроризме, которое рассматривает военный суд», – рассказал собеседник.
Из-за гостайны в деле 2-й Западный окружной военный суд рассмотрит его в закрытом режиме.
Пилоты ВСУ Шиманский и Морозов были задержаны в 2023 г. Морозов рассказал на допросе, что в его задачу входил сброс бомб в Брянской области на склад горюче-смазочных материалов. Его самолет потерпел крушение из-за ЛЭП. При попытке скрыться Морозова задержали пограничники. Шиманского задержали в Тульской области.
Обоим предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, нарушении правил международных полетов, незаконном пересечении госграницы. Сейчас они находятся в московском СИЗО.
В конце прошлого года силовики задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб должен был совершить теракты против сотрудника Минобороны и блогера. Подрыв он планировал осуществить дистанционно. ФСБ в декабре также предотвратила серию покушений на высокопоставленных российских военных. Подготовкой нападений занимались агенты спецслужб Украины.