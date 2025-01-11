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Обвиняемые в терроризме украинские пилоты дали показания

Ведомости

Украинские пилоты Дмитрий Шиманский и Александр Морозов дали показания по делу о терроризме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Оба фигуранта сотрудничали со следствием и дали признательные показания по уголовному делу о терроризме, которое рассматривает военный суд», – рассказал собеседник. 

Из-за гостайны в деле 2-й Западный окружной военный суд рассмотрит его в закрытом режиме.

Пилоты ВСУ Шиманский и Морозов были задержаны в 2023 г. Морозов рассказал на допросе, что в его задачу входил сброс бомб в Брянской области на склад горюче-смазочных материалов. Его самолет потерпел крушение из-за ЛЭП.  При попытке скрыться Морозова задержали пограничники. Шиманского задержали в Тульской области.

Обоим предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, нарушении правил международных полетов, незаконном пересечении госграницы. Сейчас они находятся в московском СИЗО.

В конце прошлого года  силовики задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб должен был совершить теракты против сотрудника Минобороны и блогера. Подрыв он планировал осуществить дистанционно. ФСБ в декабре также предотвратила серию покушений на высокопоставленных российских военных. Подготовкой нападений занимались агенты спецслужб Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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