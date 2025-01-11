Обвиняемые в терроризме украинские пилоты дали показания

Пилоты ВСУ Шиманский и Морозов были задержаны в 2023 г. Морозов рассказал на допросе, что в его задачу входил сброс бомб в Брянской области на склад горюче-смазочных материалов. Его самолет потерпел крушение из-за ЛЭП. При попытке скрыться Морозова задержали пограничники. Шиманского задержали в Тульской области.