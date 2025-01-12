Потерявший управление в Балтийском море танкер с нефтью отбуксировали
В Балтийской море потерял управление танкер Eventin с нефтью, судно отбуксировали к порту Засниц на немецком острове Рюген, передает Tagesspiegel со ссылкой на представителя командования по ликвидации последствий аварии.
Танкер с 99 000 т нефти дрейфовал в Балтийском море к северу от Рюгена. После «многочасовой» буксировки Eventin рано утром 12 января прибыл к городской гавани, судно удерживается на якорной стоянке двумя буксирами примерно в 5 км от берега.
Ожидается, что танкер останется там до тех пор, пока не будет принято решение о дальнейших действиях. Чрезвычайное командование оценивает ситуацию как стабильную, сообщил его представитель.
10 января на танкере произошло полное отключение электроэнергии, напоминает Tagesspiegel. На борту 274-метрового судна находилось 24 члена экипажа. После инцидента корабль несколько часов дрейфовал по Балтийскому морю, после чего спасательным группам удалось прикрепить судно к аварийному буксиру. Сообщается, что судно водонепроницаемо и не представляет опасности для окружающей среды.