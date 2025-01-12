Потерявший управление в Балтийском море танкер с нефтью отбуксировали

10 января на танкере произошло полное отключение электроэнергии, напоминает Tagesspiegel. На борту 274-метрового судна находилось 24 члена экипажа. После инцидента корабль несколько часов дрейфовал по Балтийскому морю, после чего ​​спасательным группам удалось прикрепить судно к аварийному буксиру. Сообщается, что судно водонепроницаемо и не представляет опасности для окружающей среды.