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Потерявший управление в Балтийском море танкер с нефтью отбуксировали

Ведомости

В Балтийской море потерял управление танкер Eventin с нефтью, судно отбуксировали к порту Засниц на немецком острове Рюген, передает Tagesspiegel со ссылкой на представителя командования по ликвидации последствий аварии.

Танкер с 99 000 т нефти дрейфовал в Балтийском море к северу от Рюгена. После «многочасовой» буксировки Eventin рано утром 12 января прибыл к городской гавани, судно удерживается на якорной стоянке двумя буксирами примерно в 5 км от берега. 

Ожидается, что танкер останется там до тех пор, пока не будет принято решение о дальнейших действиях. Чрезвычайное командование оценивает ситуацию как стабильную, сообщил его представитель. 

10 января на танкере произошло полное отключение электроэнергии, напоминает Tagesspiegel. На борту 274-метрового судна находилось 24 члена экипажа. После инцидента корабль несколько часов дрейфовал по Балтийскому морю, после чего ​​спасательным группам удалось прикрепить судно к аварийному буксиру. Сообщается, что судно водонепроницаемо и не представляет опасности для окружающей среды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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