В «Пулково» второй раз за день приостановили прием и отправку рейсов
Аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге в связи со сложными метеоусловиями приостанавливает прием и отправку воздушных судов, сообщает Telegram-канал воздушной гавани. Ограничения в аэропорту 12 января ввели повторно, «Пулково» с утра не обслуживал рейсы в течение нескольких часов.
Ограничения носят временный характер, они необходимы для обеспечения необходимого коэффициента сцепления на взлетно-посадочных полосах, подчеркнули в аэропорту.
В районе «Пулково» продолжаются сильные ливневые осадки в виде снега, сообщил также представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его данным, для работы аэродромной службы аэропорт принял решение приостановить прием и выпуск самолетов на 40 минут. Предварительно, ограничения будут действовать с 16:30 до 17:10 мск.
Предыдущие меры действовали до 13:20 мск, в Петербурге не смогли совершить посадку 33 самолета, а десятки рейсов из «Пулково» были задержаны. В период работы аэропорта аэропорт успел обслужить суммарно на прилет и вылет более 10 рейсов, добавил Кореняко.