В «Пулково» второй раз за день приостановили прием и отправку рейсов

В районе «Пулково» продолжаются сильные ливневые осадки в виде снега, сообщил также представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его данным, для работы аэродромной службы аэропорт принял решение приостановить прием и выпуск самолетов на 40 минут. Предварительно, ограничения будут действовать с 16:30 до 17:10 мск.