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В «Пулково» второй раз за день приостановили прием и отправку рейсов

Ведомости

Аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге в связи со сложными метеоусловиями приостанавливает прием и отправку воздушных судов, сообщает Telegram-канал воздушной гавани. Ограничения в аэропорту 12 января ввели повторно, «Пулково» с утра не обслуживал рейсы в течение нескольких часов.  

Ограничения носят временный характер, они необходимы для обеспечения необходимого коэффициента сцепления на взлетно-посадочных полосах, подчеркнули в аэропорту. 

В районе «Пулково» продолжаются сильные ливневые осадки в виде снега, сообщил также представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его данным, для работы аэродромной службы аэропорт принял решение приостановить прием и выпуск самолетов на 40 минут. Предварительно, ограничения будут действовать с 16:30 до 17:10 мск. 

Предыдущие меры действовали до 13:20 мск, в Петербурге не смогли совершить посадку 33 самолета, а десятки рейсов из «Пулково» были задержаны. В период работы аэропорта аэропорт успел обслужить суммарно на прилет и вылет более 10 рейсов, добавил Кореняко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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