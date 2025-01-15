Актер Юра Борисов номинирован на британскую премию BAFTA

3 января российские актеры Борисов и Марк Эйдельштейн были включены в предварительный список претендентов на главную кинопремию Великобритании BAFTA, говорится в материалах организации. Эйдельштейн не был номинирован официально. Вместе с этим, «Анора» также номинирована в самой престижной категории «Лучший фильм». Американская актриса Майки Мэдисон, исполнившая главную женскую роль в фильме, также номинирована на премию в своей категории. Также номинирован и режиссер Бэйкер.