Актер Юра Борисов номинирован на британскую премию BAFTA
Российский актер Юра Борисов официально номинирован на британскую премию BAFTA за лучшую мужскую роль второстепенного плана в фильме «Анора» режиссера Шона Бэйкера, следует из информации на сайте награды.
В списке номинантов на главную кинопремию Великобритании также указаны Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Бруталист»), Киран Калкин («Настоящая боль»), Джереми Стронг («Ученик») и Кларенс Маклин («Синг-Синг»). Окончательный список претендентов утверждается после голосования действительных членов академии. Церемония награждения состоится 16 февраля.
3 января российские актеры Борисов и Марк Эйдельштейн были включены в предварительный список претендентов на главную кинопремию Великобритании BAFTA, говорится в материалах организации. Эйдельштейн не был номинирован официально. Вместе с этим, «Анора» также номинирована в самой престижной категории «Лучший фильм». Американская актриса Майки Мэдисон, исполнившая главную женскую роль в фильме, также номинирована на премию в своей категории. Также номинирован и режиссер Бэйкер.
«Анора» рассказывает историю романа между бруклинской стриптизершей и сыном русского олигарха. Снявший картину Бэйкер – независимый режиссер, лейтмотивом творчества которого являются истории бедняков, секс-работников, нелегалов и бездомных. Роли исполнили звезды российского кино. Фильм также номинировали на пять номинаций «Золотого глобуса», но по результатам 6 января фильм остался без наград.