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Актер Юра Борисов номинирован на британскую премию BAFTA

Ведомости

Российский актер Юра Борисов официально номинирован на британскую премию BAFTA за лучшую мужскую роль второстепенного плана в фильме «Анора» режиссера Шона Бэйкера, следует из информации на сайте награды.

В списке номинантов на главную кинопремию Великобритании также указаны Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Бруталист»), Киран Калкин («Настоящая боль»), Джереми Стронг («Ученик») и Кларенс Маклин («Синг-Синг»). Окончательный список претендентов утверждается после голосования действительных членов академии. Церемония награждения состоится 16 февраля.

3 января российские актеры Борисов и Марк Эйдельштейн были включены в предварительный список претендентов на главную кинопремию Великобритании BAFTA, говорится в материалах организации. Эйдельштейн не был номинирован официально. Вместе с этим, «Анора» также номинирована в самой престижной категории «Лучший фильм». Американская актриса Майки Мэдисон, исполнившая главную женскую роль в фильме, также номинирована на премию в своей категории. Также номинирован и режиссер Бэйкер.

«Анора» рассказывает историю романа между бруклинской стриптизершей и сыном русского олигарха. Снявший картину Бэйкер – независимый режиссер, лейтмотивом творчества которого являются истории бедняков, секс-работников, нелегалов и бездомных. Роли исполнили звезды российского кино. Фильм также номинировали на пять номинаций «Золотого глобуса», но по результатам 6 января фильм остался без наград.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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