ТАСС: подрядчик «Первого канала» похитил 8 млн рублей на трансляции парада Победы
Руководителя телекомпании «Азъ Арт ТВ» Ольгу Стародубцеву и ее супруга Виктора Ваганова следственные органы обвиняют в похищении 8 млн руб. при организации трансляции парада Победы по «Первому каналу» в 2017 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Как утверждает следствие, «Первый канал» выделил денежные средства компании «Азъ Арт ТВ», которая, в свою очередь, заключала контракты с субподрядчиками. Одной из них стала фирма мужа Стародубцевой «Элит медиа сервис».
При этом часть услуг оказана не была, а выделенные средства отправлены за границу в офшоры, заявляют правоохранительные органы.
В 2022 г. супруги уже обвинялись в хищении 500 млн руб. при подготовке мероприятий в рамках чемпионата мира по футболу в 2018 г. Изначально Стародубцеву и Ваганова арестовали, но позже им смягчили меру пресечения.