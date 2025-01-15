Мосгорсуд заочно приговорил убийцу вора в законе Япончика к 21 году колонии

Убийцы установили, что Иваньков часто посещал один московский ресторан на Хорошевском шоссе. 28 июля 2009 г. они туда приехали, установили слежку за Япончиком, а затем на выходе один из убийц выстрелом ранил Иванькова. Последний был госпитализирован и скончался 9 октября того же года в больнице. Ему было 69 лет. Генпрокуратура уточняет, что в настоящее время другие участники этого преступления также осуждены.