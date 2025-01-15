Мосгорсуд заочно приговорил убийцу вора в законе Япончика к 21 году колонии
Мосгорсуд заочно приговорил россиянина Илью Симонию к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима по 2 ст. 105 УК РФ (убийство, организованной группой, по найму) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), говорится в сообщении Генпрокуратуры. Суд счел его виновным в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного под псевдонимом Япончик, в 2009 г.
По версии следствия, Симония в 2009 г. с «целью передела сфер влияния в преступном мире» организовал убийство авторитета. Как уточняет ведомство, Япончик тогда занимал высшую ступень. Симония нанял пятерых лиц, которые сначала тайно следили Иваньковым, а затем приобрели снайперскую винтовку Драгунова (СВД), мобильные телефоны и автомобиль «Газель».
Убийцы установили, что Иваньков часто посещал один московский ресторан на Хорошевском шоссе. 28 июля 2009 г. они туда приехали, установили слежку за Япончиком, а затем на выходе один из убийц выстрелом ранил Иванькова. Последний был госпитализирован и скончался 9 октября того же года в больнице. Ему было 69 лет. Генпрокуратура уточняет, что в настоящее время другие участники этого преступления также осуждены.
5 августа 2024 г. Мосгорсуд назначил 19 лет колонии исполнителю убийства Япончика Астамуру Бутбе. Ранее Бутба был объявлен в международный розыск. У него есть двойное гражданство – России и Абхазии, а конституция частично признанной республики запрещает выдачу своих граждан другим странам. Еще до этого, 12 сентября 2023 г. тот же суд назначил 16 лет колонии Нугзару Папаве по делу об убийстве Иванькова. Папаву признали виновным по п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное организованной группой, по найму), ч. 3 ст. 222 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов). Суд вынес приговор в отсутствие подсудимого.
Судом было установлено, что непосредственно Папава передавал Бутбе указания организаторов о времени выстрела, а также безопасных отходах с места преступления. Расследование уголовного дела об убийстве Иванькова было приостановлено в 2012 г. и возобновлено в конце 2019 г. В 2021 г. Савеловский райсуд Москвы приговорил соучастника убийства Каху Газзаева к 14 годам лишения свободы. Другие члены группы Джамбул Джанашия и Муртази Шадания получили соответственно 15 и 16 лет колонии строгого режима.