«Коммерсантъ»: суд вынес приговор за халатное использование ПВО над Крымом
В результате халатности старшего помощника оперативного дежурного командного пункта одной из частей ПВО в Крыму Игоря Пашкова был сбит российский военный вертолет Ми-8, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы суда.
В результате трагедии погибли три члена экипажа. Пашков принял сообщение о нахождении в небе неопознанной цели, позже сообщил руководству о необходимости ее уничтожения. Военный не принял во внимание дополнительные сообщения докладчика о том, что целью является вертолет, летевший с включенными огнями. Сбитый вертолет рухнул в Черное море.
В тот же день было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 340 УК РФ – нарушение правил несения боевого дежурства в условиях боевых действий, повлекшее тяжкие последствия. Пашков признал, что именно он мог допустить ошибку.
Пашков предстал перед судом, обвиняемый по статье о халатности, повлекшей смерть трех лиц (ч. 3 ст. 293 УК). Севастопольский суд приговорил обвиняемого к трем годам колонии-поселения и лишению права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления на год. Офицер признал свою вину в полном объеме.
Суд взыскал с обвиняемого 5 млн руб. в пользу Минобороны. Вдовам пилотов суд назначил выплаты по 1 млн руб. При апелляции срок наказания офицеру окружной суд постановил сократить до двух лет и 10 месяцев, приняв во внимание, что именно от него следствие узнало все обстоятельства трагедии в небе над Крымом.
С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях введен средний уровень реагирования.