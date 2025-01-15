«Коммерсантъ»: суд вынес приговор за халатное использование ПВО над Крымом

Суд взыскал с обвиняемого 5 млн руб. в пользу Минобороны. Вдовам пилотов суд назначил выплаты по 1 млн руб. При апелляции срок наказания офицеру окружной суд постановил сократить до двух лет и 10 месяцев, приняв во внимание, что именно от него следствие узнало все обстоятельства трагедии в небе над Крымом.