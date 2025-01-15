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«Коммерсантъ»: суд вынес приговор за халатное использование ПВО над Крымом

Ведомости

В результате халатности старшего помощника оперативного дежурного командного пункта одной из частей ПВО в Крыму Игоря Пашкова был сбит российский военный вертолет Ми-8, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы суда.

В результате трагедии погибли три члена экипажа. Пашков принял сообщение о нахождении в небе неопознанной цели, позже сообщил руководству о необходимости ее уничтожения. Военный не принял во внимание дополнительные сообщения докладчика о том, что целью является вертолет, летевший с включенными огнями. Сбитый вертолет рухнул в Черное море.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 340 УК РФ – нарушение правил несения боевого дежурства в условиях боевых действий, повлекшее тяжкие последствия. Пашков признал, что именно он мог допустить ошибку. 

Пашков предстал перед судом, обвиняемый по статье о халатности, повлекшей смерть трех лиц (ч. 3 ст. 293 УК). Севастопольский суд приговорил обвиняемого к трем годам колонии-поселения и лишению права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления на год. Офицер признал свою вину в полном объеме. 

Суд взыскал с обвиняемого 5 млн руб. в пользу Минобороны. Вдовам пилотов суд назначил выплаты по 1 млн руб. При апелляции срок наказания офицеру окружной суд постановил сократить до двух лет и 10 месяцев, приняв во внимание, что именно от него следствие узнало все обстоятельства трагедии в небе над Крымом.

С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях введен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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