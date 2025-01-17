В Шри-Ланке 12 россиян попали в больницу после ДТП
В хирургическое отделение больницы Tangalle Base Hospital в Шри-Ланке поступили 12 россиян – пассажиров автобуса, попавшего в ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в больнице.
По данным собеседника агентства, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.
Авария произошла между Белиатте и Апареккой на полосе в направлении Тангалле. Автобус на большой скорости врезался в заднюю часть грузовика, перевозившего цемент, сообщает Ada Derana. Водитель автобуса погиб на месте.