МВД сообщило о новой схеме мошенничества в Telegram с помощью голосований
Злоумышленники начали похищать Telegram-аккаунты с использованием фейковых ссылок на голосование от знакомого контакта. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
По данным ведомства, пользователю мессенджера приходит сообщение от знакомого контакта, который давно не был в сети. Он присылает ссылку и просит проголосовать за кого-либо. Эта ссылка ведет на фишинговый ресурс, при переходе на который жертва теряет доступ к своему аккаунту. В МВД призвали пользователей быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам.
15 января представитель «Яндекс браузера» рассказал «Ведомостям», что в 2024 г. ежемесячно примерно 9 млн российских интернет-пользователей сталкивались с фишинговыми сайтами, мошенническими онлайн-магазинами или сайтами, которые содержат вредоносные файлы. В статистике учитывались срабатывания «Яндекс браузера» при попытке перейти на сайт мошенников, уточнил собеседник.
По его словам, в такой ситуации браузер выдает предупреждение о том, что ресурс может быть небезопасным. Согласно статистике, 17,2% пользователей десктопных компьютеров и 12,5% владельцев мобильных устройств игнорировали такие предупреждения.
По данным Роскомнадзора, за прошлый год специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования заблокировали 32 455 фишинговых ресурсов и 167 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение.