МВД сообщило о новой схеме мошенничества в Telegram с помощью голосований

По данным ведомства, пользователю мессенджера приходит сообщение от знакомого контакта, который давно не был в сети. Он присылает ссылку и просит проголосовать за кого-либо. Эта ссылка ведет на фишинговый ресурс, при переходе на который жертва теряет доступ к своему аккаунту. В МВД призвали пользователей быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам.