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МВД сообщило о новой схеме мошенничества в Telegram с помощью голосований

Ведомости

Злоумышленники начали похищать Telegram-аккаунты с использованием фейковых ссылок на голосование от знакомого контакта. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным ведомства, пользователю мессенджера приходит сообщение от знакомого контакта, который давно не был в сети. Он присылает ссылку и просит проголосовать за кого-либо. Эта ссылка ведет на фишинговый ресурс, при переходе на который жертва теряет доступ к своему аккаунту. В МВД призвали пользователей быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам.

15 января представитель «Яндекс браузера» рассказал «Ведомостям», что в 2024 г. ежемесячно примерно 9 млн российских интернет-пользователей сталкивались с фишинговыми сайтами, мошенническими онлайн-магазинами или сайтами, которые содержат вредоносные файлы. В статистике учитывались срабатывания «Яндекс браузера» при попытке перейти на сайт мошенников, уточнил собеседник.

По его словам, в такой ситуации браузер выдает предупреждение о том, что ресурс может быть небезопасным. Согласно статистике, 17,2% пользователей десктопных компьютеров и 12,5% владельцев мобильных устройств игнорировали такие предупреждения.

По данным Роскомнадзора, за прошлый год специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования заблокировали 32 455 фишинговых ресурсов и 167 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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