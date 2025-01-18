Посольство: семь россиян остаются в больнице после аварии на Шри-Ланке
Семь человек, пострадавших в результате ДТП с автобусом на Шри-Ланке, остаются в больнице, пятеро туристов уже выписаны, сообщает Telegram-канал российского посольства в республике.
На следующий день больницу Асири в Галле посетил заведующий консульским отделом посольства. Он поговорил с туристами, их лечащим врачом и руководством медицинского учреждения и «убедился в том, что пострадавшие получают необходимую квалифицированную медпомощь в полном объеме», говорится в сообщении.
«На данный момент выписано пять из 12 человек. Оставшиеся семь продолжают лечение. Данные граждане являются уроженцами Ставрополья и Краснодарского края, прибыли на Шри-Ланку чартерным рейсом из Сочи», – рассказали в посольстве.
Там добавили, что посольство участвует в координации оказания помощи пострадавшим совместно с Федеральным центром медицины катастроф НМХЦ им. Н. И. Пирогова, проводятся телемедицинские консультации пациентов.