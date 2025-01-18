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Посольство: семь россиян остаются в больнице после аварии на Шри-Ланке

Ведомости

Семь человек, пострадавших в результате ДТП с автобусом на Шри-Ланке, остаются в больнице, пятеро туристов уже выписаны, сообщает Telegram-канал российского посольства в республике.

Авария с участием туристического автобуса с россиянами произошла на южном скоростном шоссе Шри-Ланки 17 января. Посольство сообщало о 12 российских гражданах, пострадавших при ДТП, и опубликовало их список. Двое из них, как отмечалось, находятся в тяжелом состоянии.

На следующий день больницу Асири в Галле посетил заведующий консульским отделом посольства. Он поговорил с туристами, их лечащим врачом и руководством медицинского учреждения и «убедился в том, что пострадавшие получают необходимую квалифицированную медпомощь в полном объеме», говорится в сообщении.

«На данный момент выписано пять из 12 человек. Оставшиеся семь продолжают лечение. Данные граждане являются уроженцами Ставрополья и Краснодарского края, прибыли на Шри-Ланку чартерным рейсом из Сочи», – рассказали в посольстве.

Там добавили, что посольство участвует в координации оказания помощи пострадавшим совместно с Федеральным центром медицины катастроф НМХЦ им. Н. И. Пирогова, проводятся телемедицинские консультации пациентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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