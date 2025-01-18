Посольство: семь россиян остаются в больнице после аварии на Шри-Ланке

На следующий день больницу Асири в Галле посетил заведующий консульским отделом посольства. Он поговорил с туристами, их лечащим врачом и руководством медицинского учреждения и «убедился в том, что пострадавшие получают необходимую квалифицированную медпомощь в полном объеме», говорится в сообщении.