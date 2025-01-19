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ФСИН: суды стали чаще применять меру пресечения мягче домашнего ареста

Ведомости

Суды в России стали чаще применять меру пресечения в виде запрета определенных действий, которая является более мягкой, чем домашний арест. За девять месяцев прошлого года численность лиц, в отношении которых применялся домашний арест, снизилась на 4,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) России.

По данным службы, применение меры пресечения в виде запрета определенных действий за девять месяцев 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. увеличилось на 15,5%. Такую меру пресечения избрали за неполный прошлый год для 15 000 человек. При этом число граждан, для которых суды избрали домашний арест, снизилась на 4,5% до 20 000 человек, добавили во ФСИН.

Более мягкую меру пресечения стали чаще применять в Санкт-Петербурге (рост на 19%) в Москве (14%), в Московской области (16%), в Краснодарском крае (37%), а также в Свердловской области на (7%). В этих же регионах, по данным ФСИН, доля домашних арестов в 2024 г. снизилась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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