ФСИН: суды стали чаще применять меру пресечения мягче домашнего ареста
Суды в России стали чаще применять меру пресечения в виде запрета определенных действий, которая является более мягкой, чем домашний арест. За девять месяцев прошлого года численность лиц, в отношении которых применялся домашний арест, снизилась на 4,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) России.
По данным службы, применение меры пресечения в виде запрета определенных действий за девять месяцев 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. увеличилось на 15,5%. Такую меру пресечения избрали за неполный прошлый год для 15 000 человек. При этом число граждан, для которых суды избрали домашний арест, снизилась на 4,5% до 20 000 человек, добавили во ФСИН.
Более мягкую меру пресечения стали чаще применять в Санкт-Петербурге (рост на 19%) в Москве (14%), в Московской области (16%), в Краснодарском крае (37%), а также в Свердловской области на (7%). В этих же регионах, по данным ФСИН, доля домашних арестов в 2024 г. снизилась.