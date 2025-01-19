ФСИН: суды стали чаще применять меру пресечения мягче домашнего ареста

По данным службы, применение меры пресечения в виде запрета определенных действий за девять месяцев 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. увеличилось на 15,5%. Такую меру пресечения избрали за неполный прошлый год для 15 000 человек. При этом число граждан, для которых суды избрали домашний арест, снизилась на 4,5% до 20 000 человек, добавили во ФСИН.