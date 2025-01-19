Министр культуры ЛНР назначен и. о. ректора Московского института культуры
Исполняющим обязанности ректора Московского государственного института культуры (МГИК) назначен Дмитрий Сидоров, который работал в должности министра культуры в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова.
С июня 2023 г. должность ректора МГИКа, как напомнила Любимова, занимала заслуженный работник культуры России Екатерина Кудрина. Министр отметила, что Кудрина внесла большой вклад в укрепление статуса института «как одного из центров подготовки наших лучших кадров» и остается неотъемлемой частью коллектива вуза.
Место Кудриной займет заслуженный работник культуры ЛНР Дмитрий Сидоров. С 2014 по 2017 г., как уточнила министр, он был депутатом 1-го и 2-го созывов Народного совета республики, возглавлял комитет по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, труда и социальной политики, семьи, молодежи, спорта и туризма.
Кроме того, Сидоров с 2017 по 2023 г. был министром культуры, спорта и молодежи ЛНР, в 2023-2024 гг. занимал должность министра культуры республики. Является участником первого потока кадровой программы «Высшая школа управленцев в сфере культуры».