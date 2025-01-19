Министр культуры ЛНР назначен и. о. ректора Московского института культуры

Место Кудриной займет заслуженный работник культуры ЛНР Дмитрий Сидоров. С 2014 по 2017 г., как уточнила министр, он был депутатом 1-го и 2-го созывов Народного совета республики, возглавлял комитет по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, труда и социальной политики, семьи, молодежи, спорта и туризма.