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Министр культуры ЛНР назначен и. о. ректора Московского института культуры

Ведомости

Исполняющим обязанности ректора Московского государственного института культуры (МГИК) назначен Дмитрий Сидоров, который работал в должности министра культуры в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова.

С июня 2023 г. должность ректора МГИКа, как напомнила Любимова, занимала заслуженный работник культуры России Екатерина Кудрина. Министр отметила, что Кудрина внесла большой вклад в укрепление статуса института «как одного из центров подготовки наших лучших кадров» и остается неотъемлемой частью коллектива вуза.

Место Кудриной займет заслуженный работник культуры ЛНР Дмитрий Сидоров. С 2014 по 2017 г., как уточнила министр, он был депутатом 1-го и 2-го созывов Народного совета республики, возглавлял комитет по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, труда и социальной политики, семьи, молодежи, спорта и туризма.

Кроме того, Сидоров с 2017 по 2023 г. был министром культуры, спорта и молодежи ЛНР, в 2023-2024 гг. занимал должность министра культуры республики. Является участником первого потока кадровой программы «Высшая школа управленцев в сфере культуры».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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