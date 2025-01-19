Superjet вернулся в Шереметьево после срабатывания датчика неисправности шасси
Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия», который следовал из Москвы в Саранск, вернулся в Шереметьево после того, как у него сработал датчик неисправности шасси, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Самолет Sukhoi Superjet, выполнявший рейс SU6827 Москва – Саранск вернулся в Шереметьево после сработавшего датчика о неисправности шасси», – заявил источник агентства.
На борту самолета находилось 72 человека, посадка была осуществлена в штатном режиме.
Позже агентство сообщило, что авиакомпания направит в Шереметьево резервный борт для перевозки пассажиров, он вылетит по направлению в Саранск после 22:00.