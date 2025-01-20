Семья отравившегося «Джермуком» бизнесмена подала иск на 1,5 млрд рублей

По данным заявителей, 11 февраля 2024 г. Гусов приобрел на рынке «Фарн» во Владикавказе упаковку с 12 стеклянными бутылками «Джермука». Дома, открыв одну из них, мужчина сделал глоток и почувствовал себя плохо. Гусова доставили в республиканскую клиническую больницу, а затем в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Там ему диагностировали «отравление разъедающей жидкостью (уксусная кислота). Экзотоксический шок». 13 февраля он скончался.