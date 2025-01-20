Семья отравившегося «Джермуком» бизнесмена подала иск на 1,5 млрд рублей
Семья предпринимателя из Владикавказа Олега Гусова, отравившегося в феврале 2024 г. минеральной водой «Джермук», подала иск к армянскому ЗАО «Джермук групп», его представителям и распространителю на 1,5 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Иск «О взыскании вреда» от имени вдовы и двух дочерей Олега Гусова был подан в Советский райсуд Владикавказа. Ответчиками, по данным издания, обозначены ЗАО «Джермук групп» (Ереван), его представитель в России ООО «Минеральная вода "Джермук"» и два ИП, через которые был продан товар.
По данным заявителей, 11 февраля 2024 г. Гусов приобрел на рынке «Фарн» во Владикавказе упаковку с 12 стеклянными бутылками «Джермука». Дома, открыв одну из них, мужчина сделал глоток и почувствовал себя плохо. Гусова доставили в республиканскую клиническую больницу, а затем в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Там ему диагностировали «отравление разъедающей жидкостью (уксусная кислота). Экзотоксический шок». 13 февраля он скончался.
Потерпевшая сторона выяснила, что уксусная кислота используется при мытье стеклянной тары, которая возвращается из оборота. Расследование гибели Гусова не закончено. Следствие направило в Армению ряд запросов, но ответы на них не получило.
12 февраля 2024 г. глава республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло сообщил, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после употребления минеральной воды «Джермук». Вместо воды в новой закрытой бутылке оказался уксус. 13 февраля он заявил, что мужчина скончался в больнице. Роспотребнадзор приостановил реализацию минеральной воды «Джермук», расфасованной в стеклянную тару объемом 0,5 л и ввезенной в Россию с 28 декабря 2023 г. по 12 февраля 2024 г., с датой производства 28.12.2023.
Вода «Джермук» производится армянской компанией Jermuk group. Согласно информации на сайте производителя, добывается из скважины, пробуренной в местности Джермук. Розлив минеральной воды производится непосредственно возле пробуренной в 1965 г. скважины IV–k, в процессе бутилирования вода насыщается углекислым газом, полученным прямо из скважины.