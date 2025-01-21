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Выжившего в Охотском море подозревают в нарушении правил эксплуатации лодки

Ведомости

Дрейфовавший 67 дней в Охотском море житель Бурятии Михаил Пичугин является подозреваемым в уголовном деле по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ст. 263 УК РФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Андрея Назарова.

«В настоящее время проводится проверка в рамках возбужденного уголовного дела», – сообщил Назаров.

По словам адвоката, следствие пошло на встречу Пичугину и ведет работу, в том числе, в Улан-Удэ. Назаров подчеркнул, что его подзащитный не оправился от произошедшего, «есть психологическая неустойчивость, но держится».

9 августа 2024 г. Пичугин, его братьев и племянник на лодке катамаранного типа «Байкат 470» вышли в море по маршруту от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области. Спустя некоторое время связь с ними оборвалась. Выяснилось, что у лодки сломался мотор.

Подросток и его отец погибли. Пичугин рассказал, что первым умер его 15-летний племянник. Ради него и организовали поездку, поскольку подросток давно мечтал посмотреть на китов. После погиб брат Пичугина. По словам мужчины, он сошел с ума после смерти сына и выбросился из лодки. Пичугин заявил, что ему помогла выжить дождевая вода и морская рыба, пойманная в море. За жизнь его также держала мысль о том, что дома ждут мать и 12-летняя дочь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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