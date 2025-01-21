Выжившего в Охотском море подозревают в нарушении правил эксплуатации лодки

Подросток и его отец погибли. Пичугин рассказал, что первым умер его 15-летний племянник. Ради него и организовали поездку, поскольку подросток давно мечтал посмотреть на китов. После погиб брат Пичугина. По словам мужчины, он сошел с ума после смерти сына и выбросился из лодки. Пичугин заявил, что ему помогла выжить дождевая вода и морская рыба, пойманная в море. За жизнь его также держала мысль о том, что дома ждут мать и 12-летняя дочь.