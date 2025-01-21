Выжившего в Охотском море подозревают в нарушении правил эксплуатации лодки
Дрейфовавший 67 дней в Охотском море житель Бурятии Михаил Пичугин является подозреваемым в уголовном деле по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ст. 263 УК РФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Андрея Назарова.
«В настоящее время проводится проверка в рамках возбужденного уголовного дела», – сообщил Назаров.
По словам адвоката, следствие пошло на встречу Пичугину и ведет работу, в том числе, в Улан-Удэ. Назаров подчеркнул, что его подзащитный не оправился от произошедшего, «есть психологическая неустойчивость, но держится».
9 августа 2024 г. Пичугин, его братьев и племянник на лодке катамаранного типа «Байкат 470» вышли в море по маршруту от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области. Спустя некоторое время связь с ними оборвалась. Выяснилось, что у лодки сломался мотор.
Подросток и его отец погибли. Пичугин рассказал, что первым умер его 15-летний племянник. Ради него и организовали поездку, поскольку подросток давно мечтал посмотреть на китов. После погиб брат Пичугина. По словам мужчины, он сошел с ума после смерти сына и выбросился из лодки. Пичугин заявил, что ему помогла выжить дождевая вода и морская рыба, пойманная в море. За жизнь его также держала мысль о том, что дома ждут мать и 12-летняя дочь.