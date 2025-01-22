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Мосгорсуд приговорил мужчину к 17 годам колонии строгого режима за госизмену

Ведомости

Московский городской суд признал мужчину виновным по статье о госизмене и приговорил к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

Наказание предусмотрено ст. 275 УК РФ. Кроме того, мужчине назначен штраф с ограничением свободы на 1 год.

Мужчина находился под арестом с января 2024 г. Отмечается, что фигурант сотрудничал с другими государствами.

13 января Первый восточный окружной военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы 50-летнего жителя Хабаровского края. Его признали виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ), а также в незаконном приобретении, хранении и изготовлении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222.1, п. «в» ч. 3 ст. 222 и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223 УК РФ). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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