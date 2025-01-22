Мосгорсуд приговорил мужчину к 17 годам колонии строгого режима за госизмену

13 января Первый восточный окружной военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы 50-летнего жителя Хабаровского края. Его признали виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ), а также в незаконном приобретении, хранении и изготовлении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222.1, п. «в» ч. 3 ст. 222 и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223 УК РФ).