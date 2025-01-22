Число погибших в гостинице на горнолыжном курорте в Турции составило 79 человек
Число погибших при пожаре в гостинице в черте горнолыжного курорта Карталкая в турецкой провинции Болу составило 79 человек, сообщает Anadolu со ссылкой на местную прокуратуру.
21 января было известно о 76 погибших в результате трагедии. Согласно информации, полученной от генерального прокурора провинции Болу, в ходе проведенных анализов ДНК было установлено, что в результате пожара в отеле погибли еще три человека. Таким образом, общее число жертв пожара составило 79 человек.
Ранее стало известно, что заместитель мэра турецкого Болу и замглавы пожарной службы были задержаны по делу о пожаре в отеле. Об этом сообщал в соцсети X министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.
21 января в гостинице у горнолыжного курорта Карталкая в 3:27 по местному времени (совпадает с мск) начался пожар. Губернатор Болу Абдулализ Айдын уточнил, что возгорание началось в одном из номеров и распространилось по всей гостинице. Постояльцев эвакуировали. Всего на момент возгорания в отеле были 238 постояльцев.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате пожара. Посольство России в Турции также выразило соболезнования.