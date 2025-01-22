ВЦИОМ оценил популярность изделий из пластика в России
Риторика против использования пластика не повлияла на выбор граждан РФ. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По статистике, около 90% респондентов выбирают разнообразные пластиковые изделия, среди которых бутылки, пакеты, контейнеры, упаковки. Более половины участников опроса не хотят отказываться от одноразовых изделий. Более всего опрошенные не готовы отказываться от пластиковых пищевых контейнеров (55%) и зубных щеток (54%), следует из данных.
Причина выбора именно пластика связана с экономией, отмечает ВЦИОМ. При этом 62% респондентов будут готовы использовать товар-заменитель при аналогичной стоимости.
В мае стало известно, что по результатам исследования ассоциации «Чистая страна» бытовые отходы содержат 6-8% пластиковых бутылок. В 2023 г. компании могли собрать и продать для переработки более 150 000 т бутылок.