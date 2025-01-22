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ВЦИОМ оценил популярность изделий из пластика в России

Ведомости

Риторика против использования пластика не повлияла на выбор граждан РФ. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По статистике, около 90% респондентов выбирают разнообразные пластиковые изделия, среди которых бутылки, пакеты, контейнеры, упаковки. Более половины участников опроса не хотят отказываться от одноразовых изделий. Более всего опрошенные не готовы отказываться от пластиковых пищевых контейнеров (55%) и зубных щеток (54%), следует из данных.

Причина выбора именно пластика связана с экономией, отмечает ВЦИОМ. При этом 62% респондентов будут готовы использовать товар-заменитель при аналогичной стоимости.

В мае стало известно, что по результатам исследования ассоциации «Чистая страна» бытовые отходы содержат 6-8% пластиковых бутылок. В 2023 г. компании могли собрать и продать для переработки более 150 000 т бутылок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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