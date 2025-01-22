ВЦИОМ оценил популярность изделий из пластика в России

По статистике, около 90% респондентов выбирают разнообразные пластиковые изделия, среди которых бутылки, пакеты, контейнеры, упаковки. Более половины участников опроса не хотят отказываться от одноразовых изделий. Более всего опрошенные не готовы отказываться от пластиковых пищевых контейнеров (55%) и зубных щеток (54%), следует из данных.