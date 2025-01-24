МВД предупреждает о вредоносной рассылке в Telegram «Это ты на видео?»
МВД России предупреждает о рассылках мошенниками в мессенджере Telegram файла, зараженного трояном Mamont, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.
Ведомство сообщает, что рассылка вредоносного программного обеспечения с расширением .apk в мессенджере Telegram продолжается.
По данным МВД, в большинстве случаев злоумышленники направляют пользователю видео с вопросом «Это ты на видео?», а также слово «видео» может фигурировать в названии файла.
При открытии файла происходит автоматическая установка приложения, после чего устройство может быть заражено трояном Mamont, который считывает push-уведомления, СМС и фотографии из галереи. Mamont может переслать зараженный файл всем контактам в мессенджере.
МВД считает, что цель злоумышленников заключается в получении доступа к платежным средствам, а также полученная с гаджета информация может быть использована в противоправных целях.
«От кого бы вам ни пришло сообщение с неизвестным файлом, ни в коем случае не следует его открывать», – напомнили в полиции.
29 декабря 2024 г. в МВД рассказали, что аферисты используют банковскую версию «трояна». В рамках схемы мошенник рассказывает о том, что гражданину якобы доступны социальные выплаты, и предлагает для получения перейти по отправленной ссылке. Далее на гаджет пользователя скачивается приложение с вирусом. За время регистрации на поддельном сайте программа считывает данные карты. За 11 месяцев 2024 г. материальный ущерб от дистанционных хищений составил более 168 млрд руб. За указанный период было зафиксировано более 702 000 IT-преступлений.