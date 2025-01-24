МВД предупреждает о вредоносной рассылке в Telegram «Это ты на видео?»

29 декабря 2024 г. в МВД рассказали, что аферисты используют банковскую версию «трояна». В рамках схемы мошенник рассказывает о том, что гражданину якобы доступны социальные выплаты, и предлагает для получения перейти по отправленной ссылке. Далее на гаджет пользователя скачивается приложение с вирусом. За время регистрации на поддельном сайте программа считывает данные карты. За 11 месяцев 2024 г. материальный ущерб от дистанционных хищений составил более 168 млрд руб. За указанный период было зафиксировано более 702 000 IT-преступлений.