МВД выявило случаи мошенничества с использованием поддельного сайта BlaBlaCar
Мошенники стали похищать средства граждан с помощью поддельного сайта сервиса для совместных поездок BlaBlaCar. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Как пояснили в ведомстве, злоумышленники размещают в настоящем BlaBlaCar привлекательные предложения, чаще всего от имени водителя-девушки. После согласования поездки они отправляют ссылку на поддельный сайт сервиса, где жертву просят авторизоваться для «бронирования», в том числе указать данные платежных средств. После введения кода со счетов списываются деньги, а переписка с «водителем» прекращается.
Чтобы не попасться на уловку мошенников, в МВД советуют никогда не переходить по внешним ссылкам, а все оплаты проводить только через официальный сайт или приложение. Кроме того, нужно проверять адрес сайта: он должен заканчиваться на .ru без дополнительных символов.
В декабре руководитель технико-криминалистического управления Следственного комитета РФ Иван Стрельцов на форуме «Антифрод» сообщил, что общий ущерб от деятельности мошенников по итогам девяти месяцев 2024 г. достиг 150 млрд руб. В частности, СК зарегистрировал 353 000 преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий. Это на 25,6% больше, чем было за аналогичный период 2023 г. (281 000).
В конце года полиция запустила анонимный чат-бот для оказания консультационной помощи россиянам, которые столкнулись с мошенниками. Сообщения о преступлениях бот не принимает, для подачи заявления о правонарушении нужно обращаться в правоохранительные органы.