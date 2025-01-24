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МВД выявило случаи мошенничества с использованием поддельного сайта BlaBlaCar

Ведомости

Мошенники стали похищать средства граждан с помощью поддельного сайта сервиса для совместных поездок BlaBlaCar. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Как пояснили в ведомстве, злоумышленники размещают в настоящем BlaBlaCar привлекательные предложения, чаще всего от имени водителя-девушки. После согласования поездки они отправляют ссылку на поддельный сайт сервиса, где жертву просят авторизоваться для «бронирования», в том числе указать данные платежных средств. После введения кода со счетов списываются деньги, а переписка с «водителем» прекращается.

Чтобы не попасться на уловку мошенников, в МВД советуют никогда не переходить по внешним ссылкам, а все оплаты проводить только через официальный сайт или приложение. Кроме того, нужно проверять адрес сайта: он должен заканчиваться на .ru без дополнительных символов.

В декабре руководитель технико-криминалистического управления Следственного комитета РФ Иван Стрельцов на форуме «Антифрод» сообщил, что общий ущерб от деятельности мошенников по итогам девяти месяцев 2024 г. достиг 150 млрд руб. В частности, СК зарегистрировал 353 000 преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий. Это на 25,6% больше, чем было за аналогичный период 2023 г. (281 000).

В конце года полиция запустила анонимный чат-бот для оказания консультационной помощи россиянам, которые столкнулись с мошенниками. Сообщения о преступлениях бот не принимает, для подачи заявления о правонарушении нужно обращаться в правоохранительные органы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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