МВД выявило случаи мошенничества с использованием поддельного сайта BlaBlaCar

Чтобы не попасться на уловку мошенников, в МВД советуют никогда не переходить по внешним ссылкам, а все оплаты проводить только через официальный сайт или приложение. Кроме того, нужно проверять адрес сайта: он должен заканчиваться на .ru без дополнительных символов.