В Кремле подтвердили гибель российских спортсменов из-за авиакатастрофы в США

На борту находились 64 человека, из которых четверо – члены экипажа, а среди пассажиров были фигуристы и тренеры. По предварительным данным, в самолете летели чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Об этом сообщили со ссылкой источник ТАСС, Sports.ru и ряд Telegram-каналов.