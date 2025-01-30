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В Кремле подтвердили гибель российских спортсменов из-за авиакатастрофы в США

Ведомости

На борту упавшего в Вашингтоне пассажирского самолета PSA Airlines Bombardier CRJ700 были россияне, Кремль выражает соболезнованиями близким всех погибших. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал данные некоторых СМИ о том, что на борту находились фигуристы и тренеры российского происхождения.

«Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона. Мы сожалеем и соболезнуем родным и близким», – сказал Песков.

На вопрос, выразит ли президент РФ Владимир Путин соболезнования его американскому коллеге Дональду Трампу, представитель Кремля ответил, что пока никаких планов по контактам на высшем уровне нет.

Самолет, следовавший из Уичито (штат Канзас), потерпел крушение в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск) при заходе на посадку. Это произошло после его столкновения в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk.

На борту находились 64 человека, из которых четверо – члены экипажа, а среди пассажиров были фигуристы и тренеры. По предварительным данным, в самолете летели чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Об этом сообщили со ссылкой источник ТАСС, Sports.ru и ряд Telegram-каналов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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