В Кремле подтвердили гибель российских спортсменов из-за авиакатастрофы в США
На борту упавшего в Вашингтоне пассажирского самолета PSA Airlines Bombardier CRJ700 были россияне, Кремль выражает соболезнованиями близким всех погибших. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал данные некоторых СМИ о том, что на борту находились фигуристы и тренеры российского происхождения.
«Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона. Мы сожалеем и соболезнуем родным и близким», – сказал Песков.
На вопрос, выразит ли президент РФ Владимир Путин соболезнования его американскому коллеге Дональду Трампу, представитель Кремля ответил, что пока никаких планов по контактам на высшем уровне нет.
Самолет, следовавший из Уичито (штат Канзас), потерпел крушение в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск) при заходе на посадку. Это произошло после его столкновения в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk.
На борту находились 64 человека, из которых четверо – члены экипажа, а среди пассажиров были фигуристы и тренеры. По предварительным данным, в самолете летели чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Об этом сообщили со ссылкой источник ТАСС, Sports.ru и ряд Telegram-каналов.