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В Абхазии отменяются веерные отключения электроэнергии

Ведомости

В Абхазии отменены ограничения на подачу электроэнергии, которые действовали с декабря. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе компании «Черноморэнерго».

«С 00:00 по московскому времени все ограничения на поставку электроэнергии в стране сняты. Энергосистема республики функционирует в штатом режиме», – говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

Веерные отключения электричества были введены 9 декабря 2024 г. В течение дня потребители получали электричество на протяжении 4 часов 40 минут, а с 21:00 до 07:00 действовали безлимитные поставки.

С ноября по апрель в Абхазии традиционно наблюдается нехватка электроэнергии из-за увеличенного потребления. Это связано с ослаблением притока воды на ИнгурГЭС, которая обеспечивает республику электричеством. Для покрытия дефицита Абхазия вынуждена импортировать электроэнергию из России.

23 декабря Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию. Их должно было хватить до конца февраля. О возобновлении поставок электроэнергии стало известно на встрече заместителя министра энергетики России Евгения Грабчака и политического деятеля Абхазии Бадры Гунбы, которая состоялась 6 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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