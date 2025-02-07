В Абхазии отменяются веерные отключения электроэнергии
В Абхазии отменены ограничения на подачу электроэнергии, которые действовали с декабря. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе компании «Черноморэнерго».
«С 00:00 по московскому времени все ограничения на поставку электроэнергии в стране сняты. Энергосистема республики функционирует в штатом режиме», – говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).
Веерные отключения электричества были введены 9 декабря 2024 г. В течение дня потребители получали электричество на протяжении 4 часов 40 минут, а с 21:00 до 07:00 действовали безлимитные поставки.
С ноября по апрель в Абхазии традиционно наблюдается нехватка электроэнергии из-за увеличенного потребления. Это связано с ослаблением притока воды на ИнгурГЭС, которая обеспечивает республику электричеством. Для покрытия дефицита Абхазия вынуждена импортировать электроэнергию из России.
23 декабря Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию. Их должно было хватить до конца февраля. О возобновлении поставок электроэнергии стало известно на встрече заместителя министра энергетики России Евгения Грабчака и политического деятеля Абхазии Бадры Гунбы, которая состоялась 6 февраля.