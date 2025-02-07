В Абхазии отменяются веерные отключения электроэнергии

23 декабря Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию. Их должно было хватить до конца февраля. О возобновлении поставок электроэнергии стало известно на встрече заместителя министра энергетики России Евгения Грабчака и политического деятеля Абхазии Бадры Гунбы, которая состоялась 6 февраля.