Путин поручил оказывать медпомощь бездомным «по месту их пребывания»
Президент России Владимир Путин поручил оказывать медицинскую помощь бездомным людям «по месту их пребывания». Это следует из перечня поручений, размещенного на сайте Кремля.
«[Предусмотреть] возможность оказания гражданам Российской Федерации без определенного места жительства плановой медицинской помощи по месту их пребывания, в том числе в случаях отсутствия у них регистрации, документов, удостоверяющих личность», – говорится в публикации.
Поручение было дано правительству России.
В декабре 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на данные благотворительной организации «Ночлежка» писали, что доля умерших бездомных к общему числу скончавшегося населения в крупных российских городах по итогам 2022 г. составила в среднем 4,4%.
Всего в 182 городах умерло 917 606 человек, а 39 594 из них – бездомные. Резкий всплеск смертей бездомных произошел в Москве: в 2022 г. в столице умерло 5915 человек, что вдвое больше показателя предыдущего года, а также выше, чем в год начала пандемии коронавируса – в 2020 г. умерло 5634 бездомных. Максимально высокая доля умерших бездомных к общему показателю скончавшихся в 2022 г. была отмечена в трех городах – Симферополе (14,5%), Магадане (13,8%) и Домодедове (12,8%),