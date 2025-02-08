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Путин поручил оказывать медпомощь бездомным «по месту их пребывания»

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил оказывать медицинскую помощь бездомным людям «по месту их пребывания». Это следует из перечня поручений, размещенного на сайте Кремля.

«[Предусмотреть] возможность оказания гражданам Российской Федерации без определенного места жительства плановой медицинской помощи по месту их пребывания, в том числе в случаях отсутствия у них регистрации, документов, удостоверяющих личность», – говорится в публикации.

Поручение было дано правительству России.

В декабре 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на данные благотворительной организации «Ночлежка» писали, что доля умерших бездомных к общему числу скончавшегося населения в крупных российских городах по итогам 2022 г. составила в среднем 4,4%.

Всего в 182 городах умерло 917 606 человек, а 39 594 из них – бездомные. Резкий всплеск смертей бездомных произошел в Москве: в 2022 г. в столице умерло 5915 человек, что вдвое больше показателя предыдущего года, а также выше, чем в год начала пандемии коронавируса – в 2020 г. умерло 5634 бездомных. Максимально высокая доля умерших бездомных к общему показателю скончавшихся в 2022 г. была отмечена в трех городах – Симферополе (14,5%), Магадане (13,8%) и Домодедове (12,8%),

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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