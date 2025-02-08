Путин поручил оказывать медпомощь бездомным «по месту их пребывания»

Всего в 182 городах умерло 917 606 человек, а 39 594 из них – бездомные. Резкий всплеск смертей бездомных произошел в Москве: в 2022 г. в столице умерло 5915 человек, что вдвое больше показателя предыдущего года, а также выше, чем в год начала пандемии коронавируса – в 2020 г. умерло 5634 бездомных. Максимально высокая доля умерших бездомных к общему показателю скончавшихся в 2022 г. была отмечена в трех городах – Симферополе (14,5%), Магадане (13,8%) и Домодедове (12,8%),