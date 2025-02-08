Осужденный за теракт в «Домодедово» пытался отсудить у ФСИН 1,5 млн рублей

В ноябре 2013 г. Яндиева приговорили к пожизненному заключению по делу о теракте. Мосгорсуд установил, что Ислам Яндиев, его брат Илез Яндиев, а также Ахмед Евлоев и Башир Хамхоев помогли Магомеду Евлоеву добраться из Ингушетии в Москву, где арендовали для него квартиру, передали «пояс смертника» и выбрали место совершения теракта, отправив его на такси в аэропорт.