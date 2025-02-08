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Осужденный за теракт в «Домодедово» пытался отсудить у ФСИН 1,5 млн рублей

Ведомости

Отбывающий пожизненное наказание фигурант дела о теракте в московском аэропорту «Домодедово» в 2011 г. Ислам Яндиев пожаловался на условия содержания и попытался отсудить у ФСИН 1,5 млн руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

«[Яндиев] пожаловался на обваливающуюся штукатурку, пыль, отсутствие солнечного света и неприятный запах во время прогулок, за что через суд требует компенсации», – говорится в материале.

В качестве причины требований он называет «нравственные страдания» и требует компенсировать ему моральный ущерб за применение наручников при передвижении вне камеры, а также за нехватку личного пространства в камере. Суд оставил иски без удовлетворения.

24 января 2011 г. террорист-смертник совершил подрыв самодельного взрывного устройства с поражающими элементами в зале международных прилетов «Домодедово». Погибли 37 человек, ранения получили 172 – граждане России и иностранцы. По данным следствия, самоподрыв произвел Магомед Евлоев – участник банды Аслана Бютукаева «Рияд-Ас-Салихин», входившей в состав созданного Доку Умаровым преступного сообщества «Имарат Кавказ» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

В ноябре 2013 г. Яндиева приговорили к пожизненному заключению по делу о теракте. Мосгорсуд установил, что Ислам Яндиев, его брат Илез Яндиев, а также Ахмед Евлоев и Башир Хамхоев помогли Магомеду Евлоеву добраться из Ингушетии в Москву, где арендовали для него квартиру, передали «пояс смертника» и выбрали место совершения теракта, отправив его на такси в аэропорт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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