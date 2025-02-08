Осужденный за теракт в «Домодедово» пытался отсудить у ФСИН 1,5 млн рублей
Отбывающий пожизненное наказание фигурант дела о теракте в московском аэропорту «Домодедово» в 2011 г. Ислам Яндиев пожаловался на условия содержания и попытался отсудить у ФСИН 1,5 млн руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
«[Яндиев] пожаловался на обваливающуюся штукатурку, пыль, отсутствие солнечного света и неприятный запах во время прогулок, за что через суд требует компенсации», – говорится в материале.
В качестве причины требований он называет «нравственные страдания» и требует компенсировать ему моральный ущерб за применение наручников при передвижении вне камеры, а также за нехватку личного пространства в камере. Суд оставил иски без удовлетворения.
24 января 2011 г. террорист-смертник совершил подрыв самодельного взрывного устройства с поражающими элементами в зале международных прилетов «Домодедово». Погибли 37 человек, ранения получили 172 – граждане России и иностранцы. По данным следствия, самоподрыв произвел Магомед Евлоев – участник банды Аслана Бютукаева «Рияд-Ас-Салихин», входившей в состав созданного Доку Умаровым преступного сообщества «Имарат Кавказ»
В ноябре 2013 г. Яндиева приговорили к пожизненному заключению по делу о теракте. Мосгорсуд установил, что Ислам Яндиев, его брат Илез Яндиев, а также Ахмед Евлоев и Башир Хамхоев помогли Магомеду Евлоеву добраться из Ингушетии в Москву, где арендовали для него квартиру, передали «пояс смертника» и выбрали место совершения теракта, отправив его на такси в аэропорт.