Собянин: пять человек госпитализированы после пожара на Электрозаводе в Москве
В Москве локализован пожар в здании Электрозавода, все находившиеся внутри люди эвакуированы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Пять человек были госпитализированы, их жизни ничто не угрожает.
Сотрудники МЧС продолжают ликвидацию последствий возгорания, ситуация находится под контролем, заявил мэр Москвы.
В Telegram-канале МЧС Москвы сообщается, что открытое горение на востоке столицы ликвидировано. Пожар был локализован на 300 кв. м. На пожаре были спасены 50 человек, еще 120 были эвакуированы.
Преображенским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в связи с инцидентом, сообщили в столичном СК. Количество пострадавших уточняется. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.