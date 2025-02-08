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Собянин: пять человек госпитализированы после пожара на Электрозаводе в Москве

Ведомости

В Москве локализован пожар в здании Электрозавода, все находившиеся внутри люди эвакуированы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Пять человек были госпитализированы, их жизни ничто не угрожает.

Сотрудники МЧС продолжают ликвидацию последствий возгорания, ситуация находится под контролем, заявил мэр Москвы.

В Telegram-канале МЧС Москвы сообщается, что открытое горение на востоке столицы ликвидировано. Пожар был локализован на 300 кв. м. На пожаре были спасены 50 человек, еще 120 были эвакуированы.

Преображенским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в связи с инцидентом, сообщили в столичном СК. Количество пострадавших уточняется. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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