В 2024 году число преступлений с применением мошеннических схем выросло на 15%
В 2024 г. количество преступлений с применением мошеннических схем достигло 130 000. Это почти на 20 000 случаев, или 15%, больше, чем было в 2023 г., сообщается на сайте Генпрокуратуры.
В частности, гражданам поступали сообщения и звонки от якобы сотрудников правоохранительных органов, банков, многофункциональных и колл-центров с информацией о необходимости перевести деньги на «безопасный» счет, оформить кредит, оплатить услуги. При отказе людям угрожали неблагоприятными последствиями. Зачастую жертв убеждали воспользоваться фейк-паролями и ссылками, установить вредоносные приложения.
«Как правило, в использовании нелегальных схем и методов психологического манипулирования участвует целая цепочка махинаторов с распределением ролей, включая организаторов, «обнальщиков» и подставных лиц (дропперов)», – отметили в ведомстве.
В целях защиты прав граждан прокуроры обращаются в суд с исками об оспаривании договоров, заключенных с банковскими учреждениями под влиянием мошенников. В 2024 г. было предъявлено 1500 таких заявлений на общую сумму более 190 млн руб., в 2023 г. было подано 465 исков на 18 млн руб. Прокурорами также направлено свыше 7000 исков о взыскании 1,5 млрд руб. с владельцев банковских карт, на которые первично переводились похищенные деньги.
По данным РБК, комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности в скором времени намерена рассмотреть пакет изменений в несколько десятков законов и нормативно-правовых актов, направленных против кибермошенничества. По словам зампредседателя правительства Дмитрия Григоренко, кабмин «детально проанализировал наиболее распространенные мошеннические схемы». В их числе – обман граждан посредством звонков и сообщений, а также взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта.