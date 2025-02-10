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В 2024 году число преступлений с применением мошеннических схем выросло на 15%

Ведомости

В 2024 г. количество преступлений с применением мошеннических схем достигло 130 000. Это почти на 20 000 случаев, или 15%, больше, чем было в 2023 г., сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В частности, гражданам поступали сообщения и звонки от якобы сотрудников правоохранительных органов, банков, многофункциональных и колл-центров с информацией о необходимости перевести деньги на «безопасный» счет, оформить кредит, оплатить услуги. При отказе людям угрожали неблагоприятными последствиями. Зачастую жертв убеждали воспользоваться фейк-паролями и ссылками, установить вредоносные приложения.

«Как правило, в использовании нелегальных схем и методов психологического манипулирования участвует целая цепочка махинаторов с распределением ролей, включая организаторов, «обнальщиков» и подставных лиц (дропперов)», – отметили в ведомстве.

В целях защиты прав граждан прокуроры обращаются в суд с исками об оспаривании договоров, заключенных с банковскими учреждениями под влиянием мошенников. В 2024 г. было предъявлено 1500 таких заявлений на общую сумму более 190 млн руб., в 2023 г. было подано 465 исков на 18 млн руб. Прокурорами также направлено свыше 7000 исков о взыскании 1,5 млрд руб. с владельцев банковских карт, на которые первично переводились похищенные деньги.

По данным РБК, комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности в скором времени намерена рассмотреть пакет изменений в несколько десятков законов и нормативно-правовых актов, направленных против кибермошенничества. По словам зампредседателя правительства Дмитрия Григоренко, кабмин «детально проанализировал наиболее распространенные мошеннические схемы». В их числе – обман граждан посредством звонков и сообщений, а также взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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