В 2024 году число преступлений с применением мошеннических схем выросло на 15%

В целях защиты прав граждан прокуроры обращаются в суд с исками об оспаривании договоров, заключенных с банковскими учреждениями под влиянием мошенников. В 2024 г. было предъявлено 1500 таких заявлений на общую сумму более 190 млн руб., в 2023 г. было подано 465 исков на 18 млн руб. Прокурорами также направлено свыше 7000 исков о взыскании 1,5 млрд руб. с владельцев банковских карт, на которые первично переводились похищенные деньги.