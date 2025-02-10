Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Шабутдинова

Шабутдинов обвиняется в 113 эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, блогер создал организованную преступную группу. Сообщники, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе «Like центр», продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующего ведения бизнеса, что не соответствовало действительности. 113 граждан заплатили за предлагаемые им программы от 60 000 до 12 млн руб., общий ущерб превысил 57 млн руб.