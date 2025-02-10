Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Шабутдинова
Прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против блогера и совладельца бизнес-школы «Like центр» Аяза Шабутдинова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом говорится в Telegram-канале столичного ведомства.
По данным прокуратуры, после вручения фигуранту обвинительного заключения в суд будут направлены свыше 280 томов уголовного дела для рассмотрения по существу.
Шабутдинов обвиняется в 113 эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, блогер создал организованную преступную группу. Сообщники, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе «Like центр», продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующего ведения бизнеса, что не соответствовало действительности. 113 граждан заплатили за предлагаемые им программы от 60 000 до 12 млн руб., общий ущерб превысил 57 млн руб.
С 4 ноября 2023 г. блогер Шабутдинов находится в СИЗО. 24 января Мосгорсуд продлил его срок содержания под стражей еще на 24 дня.