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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Шабутдинова

Ведомости

Прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против блогера и совладельца бизнес-школы «Like центр» Аяза Шабутдинова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом говорится в Telegram-канале столичного ведомства.

По данным прокуратуры, после вручения фигуранту обвинительного заключения в суд будут направлены свыше 280 томов уголовного дела для рассмотрения по существу.

Шабутдинов обвиняется в 113 эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, блогер создал организованную преступную группу. Сообщники, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе «Like центр», продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующего ведения бизнеса, что не соответствовало действительности. 113 граждан заплатили за предлагаемые им программы от 60 000 до 12 млн руб., общий ущерб превысил 57 млн руб.

С 4 ноября 2023 г. блогер Шабутдинов находится в СИЗО. 24 января Мосгорсуд продлил его срок содержания под стражей еще на 24 дня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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