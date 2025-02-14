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Съемочная группа «Первого канала» попала под обстрел в Курской области

Ведомости

Съемочная группа «Первого канала» подверглась атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

В ходе атаки БПЛА был ранен оператор Юрий Шолмов. Сейчас он находится в Курской областной клинической больнице, позднее будет переведен на лечение в Москву. Его состояние оценивается как удовлетворительное, рассказал Хинштейн.

Предположительно, у Шолмова минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма.

Хинштейн в своем сообщении попросил журналистов соблюдать меры безопасности и не подвергать свою жизнь опасности.

13 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет добиваться соблюдения прав российских журналистов от руководства ЮНЕСКО, ОБСЕ, УВКПЧ ООН и прочих структур.

4 января украинский беспилотник атаковал автомобиль с журналистами на автодороге Донецк – Горловка в Донецкой народной республике. От ранений скончался корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Пострадали еще четверо представителей СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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