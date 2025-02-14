Съемочная группа «Первого канала» попала под обстрел в Курской области
Съемочная группа «Первого канала» подверглась атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
В ходе атаки БПЛА был ранен оператор Юрий Шолмов. Сейчас он находится в Курской областной клинической больнице, позднее будет переведен на лечение в Москву. Его состояние оценивается как удовлетворительное, рассказал Хинштейн.
Предположительно, у Шолмова минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма.
Хинштейн в своем сообщении попросил журналистов соблюдать меры безопасности и не подвергать свою жизнь опасности.
13 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет добиваться соблюдения прав российских журналистов от руководства ЮНЕСКО, ОБСЕ, УВКПЧ ООН и прочих структур.
4 января украинский беспилотник атаковал автомобиль с журналистами на автодороге Донецк – Горловка в Донецкой народной республике. От ранений скончался корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Пострадали еще четверо представителей СМИ.