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Россияне смогут запрещать оформлять на себя сим-карты без личного присутствия

Ведомости

В закон «О связи» предложили внести поправки, которые позволят россиянам и иностранцам вводить запрет на оформление на них сим-карт без личного присутствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект.

Предложенный законопроект направлен на борьбу с телефонным мошенничеством. Предлагается, что запрет пользователи смогут оформить в личном кабинете на портале Госуслуг или в МФЦ. А вот снять его можно будет только при личном посещении МФЦ.

Кроме того, законопроект вводит прямой запрет на передачу сим-карт третьим лицам.

13 февраля правительство одобрило пакет мер по борьбе с мошенничеством, который включает около 30 новых инициатив по защите граждан. В ближайшее время законопроект поступит на рассмотрение в Госдуму. Одним из главных новшеств станет создание государственной информационной системы «Антифрод». Также предусмотрено введение обязательной маркировки телефонных вызовов, чтобы граждане могли сразу различить, поступает ли звонок от официальной организации или с подставного номера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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