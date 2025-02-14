Россияне смогут запрещать оформлять на себя сим-карты без личного присутствия
В закон «О связи» предложили внести поправки, которые позволят россиянам и иностранцам вводить запрет на оформление на них сим-карт без личного присутствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект.
Предложенный законопроект направлен на борьбу с телефонным мошенничеством. Предлагается, что запрет пользователи смогут оформить в личном кабинете на портале Госуслуг или в МФЦ. А вот снять его можно будет только при личном посещении МФЦ.
Кроме того, законопроект вводит прямой запрет на передачу сим-карт третьим лицам.
13 февраля правительство одобрило пакет мер по борьбе с мошенничеством, который включает около 30 новых инициатив по защите граждан. В ближайшее время законопроект поступит на рассмотрение в Госдуму. Одним из главных новшеств станет создание государственной информационной системы «Антифрод». Также предусмотрено введение обязательной маркировки телефонных вызовов, чтобы граждане могли сразу различить, поступает ли звонок от официальной организации или с подставного номера.