Устроившие драку в «Кофемании» дебоширы получили по 15 суток ареста
Трем дебоширам, которые устроили драку в ресторане «Кофемания» на Кутузовском проспекте в Москве, назначили по 15 суток ареста. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Материалы рассмотрел Дорогомиловский райсуд столицы. В итоге трех мужчин – Ислама Алиева, Гасана Магомедова и Гаджимурада Алиева признали виновными по административной статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).
Telegram-канал Mash сообщал, что в «Кофемании» несколько молодых людей не смогли решить конфликт и устроили крупную драку. При этом гости в панике бросали столы и выбегали из заведения. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.