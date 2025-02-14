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Устроившие драку в «Кофемании» дебоширы получили по 15 суток ареста

Ведомости

Трем дебоширам, которые устроили драку в ресторане «Кофемания» на Кутузовском проспекте в Москве, назначили по 15 суток ареста. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Материалы рассмотрел Дорогомиловский райсуд столицы. В итоге трех мужчин – Ислама Алиева, Гасана Магомедова и Гаджимурада Алиева признали виновными по административной статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

Telegram-канал Mash сообщал, что в «Кофемании» несколько молодых людей не смогли решить конфликт и устроили крупную драку. При этом гости в панике бросали столы и выбегали из заведения. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

27 ноября в центре Москвы неизвестный устроил стрельбу у кафе на Большой Никитской. На месте происшествия тогда были найдены две гильзы. А в начале сентября в ходе конфликта в ресторане на Малой Бронной мужчина открыл стрельбу из травматического оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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