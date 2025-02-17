Рособрнадзор изменит проект об оценке знания русского у детей мигрантов

12 февраля Рособрнадзор разместил на портале проектов нормативных правовых актов проект приказа, в котором указывалось, что дети мигрантов должны набрать не менее 30% от максимального числа баллов при тестировании на знание русского языка. Предполагалось, что приказ вступит в силу с 1 апреля 2025 г.