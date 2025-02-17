Рособрнадзор изменит проект об оценке знания русского у детей мигрантов
Рособрнадзор принял все замечания Государственной думы и изменит проект приказа о тестировании детей мигрантов на знание русского языка при поступлении в школы. Об этом во время пресс-подхода сообщила зампред Госдумы Ирина Яровая.
«Сегодня на заседании руководитель Рособрнадзора доложил, что все замечания Государственной думы приняты к исполнению, внесены изменения, и мы в настоящее время ожидаем новые проекты документов. Они будут обсуждаться профильным комитетом Государственной думы по просвещению», – сообщила Яровая.
По словам зампреда Госдумы, проекты документов должны «безусловно соответствовать» требованию законодательства. В нем прописано, что каждый иностранный гражданин, поступающий в образовательные учреждения России, должен подтвердить надлежащий уровень знаний русского языка, необходимый для успешного освоения образовательных программ, уточнила Яровая.
12 февраля Рособрнадзор разместил на портале проектов нормативных правовых актов проект приказа, в котором указывалось, что дети мигрантов должны набрать не менее 30% от максимального числа баллов при тестировании на знание русского языка. Предполагалось, что приказ вступит в силу с 1 апреля 2025 г.
Проект приказа раскритиковали в Госдуме. Спикер Вячеслав Володин назвал его «девальвацией» принятого закона о тестировании. «Задумайтесь: при десятибалльной шкале 30% – это в лучшем случае двойка. Получается, формализм, фикция», – сказал он.