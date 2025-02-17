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Рособрнадзор изменит проект об оценке знания русского у детей мигрантов

Ведомости

Рособрнадзор принял все замечания Государственной думы и изменит проект приказа о тестировании детей мигрантов на знание русского языка при поступлении в школы. Об этом во время пресс-подхода сообщила зампред Госдумы Ирина Яровая.

«Сегодня на заседании руководитель Рособрнадзора доложил, что все замечания Государственной думы приняты к исполнению, внесены изменения, и мы в настоящее время ожидаем новые проекты документов. Они будут обсуждаться профильным комитетом Государственной думы по просвещению», – сообщила Яровая.

По словам зампреда Госдумы, проекты документов должны «безусловно соответствовать» требованию законодательства. В нем прописано, что каждый иностранный гражданин, поступающий в образовательные учреждения России, должен подтвердить надлежащий уровень знаний русского языка, необходимый для успешного освоения образовательных программ, уточнила Яровая.

12 февраля Рособрнадзор разместил на портале проектов нормативных правовых актов проект приказа, в котором указывалось, что дети мигрантов должны набрать не менее 30% от максимального числа баллов при тестировании на знание русского языка. Предполагалось, что приказ вступит в силу с 1 апреля 2025 г.

Проект приказа раскритиковали в Госдуме. Спикер Вячеслав Володин назвал его «девальвацией» принятого закона о тестировании. «Задумайтесь: при десятибалльной шкале 30% – это в лучшем случае двойка. Получается, формализм, фикция», – сказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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