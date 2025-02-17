СК: в квартире убитых экс-мэра Самары и его жены нашли следы крови

Как сообщали в СУ СК России по Самарской области, женщина была безработной, Тархов с женой снимали для внучки квартиру в центре города. По версии следствия, обвиняемая заранее готовилась к преступлению. Она купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости.