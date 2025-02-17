СК: в квартире убитых экс-мэра Самары и его жены нашли следы крови
Криминалистам удалось обнаружить следы крови и частицы сосудов, принадлежащие экс-мэру Самары Виктору Тархову и его супруге в их квартире. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Помещения были обработаны химическим веществом. Но эксперты использовали новейшую криминалистическую технику для взятия образцов.
По версии следствия, обвиняемая в убийстве внучка Тархова выбросила из квартиры мебель, на которой могли остаться следы преступления.
«А также за своего деда она получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды в размере 1 млн руб.», – пояснили в СК России.
Сейчас следователи продолжают выяснять все подробности и обстоятельства случившегося. 6 февраля внучка Тархова была арестована. Ей грозит до 20 лет колонии по статье УК за убийство двух лиц.
Как сообщали в СУ СК России по Самарской области, женщина была безработной, Тархов с женой снимали для внучки квартиру в центре города. По версии следствия, обвиняемая заранее готовилась к преступлению. Она купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости.