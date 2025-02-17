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СК: в квартире убитых экс-мэра Самары и его жены нашли следы крови

Ведомости

Криминалистам удалось обнаружить следы крови и частицы сосудов, принадлежащие экс-мэру Самары Виктору Тархову и его супруге в их квартире. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Помещения были обработаны химическим веществом. Но эксперты использовали новейшую криминалистическую технику для взятия образцов.

По версии следствия, обвиняемая в убийстве внучка Тархова выбросила из квартиры мебель, на которой могли остаться следы преступления.

«А также за своего деда она получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды в размере 1 млн руб.», – пояснили в СК России.

Сейчас следователи продолжают выяснять все подробности и обстоятельства случившегося. 6 февраля внучка Тархова была арестована. Ей грозит до 20 лет колонии по статье УК за убийство двух лиц.

Как сообщали в СУ СК России по Самарской области, женщина была безработной, Тархов с женой снимали для внучки квартиру в центре города. По версии следствия, обвиняемая заранее готовилась к преступлению. Она купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости.

О смерти бывшего градоначальника Самары стало известно 5 февраля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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