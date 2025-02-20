СК начал расследование гибели поэта Михаила Лермонтова

22 января агентство писало, что Бурляев попросил СК расследовать обстоятельства убийства Лермонтова. Депутат направил в ведомство обращение с просьбой провести современное, честное и непредвзятое расследование с использованием технологий, которыми располагает СК РФ. Народный артист России считает, что лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины многие десятилетия говорили о недобросовестности следствия, проведенного сразу после гибели Лермонтова. Бурляев обращал внимание на то, что поэт скончался от пули, попавшей в его тело «по невероятной для ровной поверхности траектории – снизу вверх, под углом почти в 40 градусов». По его мнению, необходимо профессиональное расследование всех обстоятельств, которые привели к дуэли и смерти поэта.