СК начал расследование гибели поэта Михаила Лермонтова
Следственный комитет (СК) России приступил к расследованию убийства поэта Михаила Лермонтова в 1841 г., сообщил народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев в беседе с «РИА Новости».
По его словам, со стороны СК был отклик, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера.
«...О ее ходе и результатах будем сообщать», — сказал парламентарий.
22 января агентство писало, что Бурляев попросил СК расследовать обстоятельства убийства Лермонтова. Депутат направил в ведомство обращение с просьбой провести современное, честное и непредвзятое расследование с использованием технологий, которыми располагает СК РФ. Народный артист России считает, что лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины многие десятилетия говорили о недобросовестности следствия, проведенного сразу после гибели Лермонтова. Бурляев обращал внимание на то, что поэт скончался от пули, попавшей в его тело «по невероятной для ровной поверхности траектории – снизу вверх, под углом почти в 40 градусов». По его мнению, необходимо профессиональное расследование всех обстоятельств, которые привели к дуэли и смерти поэта.
Лермонтов погиб во возрасте 26 лет на дуэли у подножия горы Машук в Пятигорске 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 г.