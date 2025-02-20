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Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Геннадий Косарев

Ведомости

Артист Молодежного театра на Фонтанке Геннадий Косарев, снимавшийся в сериале «Улицы разбитых фонарей», умер на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщается на странице театре в социальной сети «В контакте».

«Жизненная стойкость, верность любимому делу всегда выделяли Геннадия Евгеньевича. Борясь с тяжелой болезнью, он продолжал выходить на сцену – не мог подвести зрителей и коллег. <…> Уход Геннадия Косарева – огромная, невосполнимая потеря для родных и близких, для театра. Глубоко скорбим…», – говорится в сообщении.

Косарев родился 4 ноября 1960 г. Окончив ГИТИС, поступил в Московский театр имени Владимира Маяковского, где проработал 11 лет и сыграл более 10 ролей в спектаклях «Жизнь Клима Самгина», «Ящерица», «Смерть Дракона» и др. Затем артист переехал в Санкт-Петербург. В Молодежном театре на Фонтанке Косарев прослужил более 30 лет. Среди его работ – роли в спектаклях «Ночь ошибок», «Севильский цирюльник», «Крики из Одессы», «Забыть Герострата!», «Король и принц, или Правда о Гамлете», «Трехгрошовая опера», «Жаворонок», «Дни Турбиных», «Жозефина и Наполеон», «Школа налогоплательщиков».

Косарев также активно снимался на телевидении. Он работал в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Литейный», «Господа офицеры», «Невский. Проверка на прочность», «Агент особого назначения» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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