Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Геннадий Косарев
Артист Молодежного театра на Фонтанке Геннадий Косарев, снимавшийся в сериале «Улицы разбитых фонарей», умер на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщается на странице театре в социальной сети «В контакте».
«Жизненная стойкость, верность любимому делу всегда выделяли Геннадия Евгеньевича. Борясь с тяжелой болезнью, он продолжал выходить на сцену – не мог подвести зрителей и коллег. <…> Уход Геннадия Косарева – огромная, невосполнимая потеря для родных и близких, для театра. Глубоко скорбим…», – говорится в сообщении.
Косарев родился 4 ноября 1960 г. Окончив ГИТИС, поступил в Московский театр имени Владимира Маяковского, где проработал 11 лет и сыграл более 10 ролей в спектаклях «Жизнь Клима Самгина», «Ящерица», «Смерть Дракона» и др. Затем артист переехал в Санкт-Петербург. В Молодежном театре на Фонтанке Косарев прослужил более 30 лет. Среди его работ – роли в спектаклях «Ночь ошибок», «Севильский цирюльник», «Крики из Одессы», «Забыть Герострата!», «Король и принц, или Правда о Гамлете», «Трехгрошовая опера», «Жаворонок», «Дни Турбиных», «Жозефина и Наполеон», «Школа налогоплательщиков».
Косарев также активно снимался на телевидении. Он работал в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Литейный», «Господа офицеры», «Невский. Проверка на прочность», «Агент особого назначения» и др.