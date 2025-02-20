Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Геннадий Косарев

Косарев родился 4 ноября 1960 г. Окончив ГИТИС, поступил в Московский театр имени Владимира Маяковского, где проработал 11 лет и сыграл более 10 ролей в спектаклях «Жизнь Клима Самгина», «Ящерица», «Смерть Дракона» и др. Затем артист переехал в Санкт-Петербург. В Молодежном театре на Фонтанке Косарев прослужил более 30 лет. Среди его работ – роли в спектаклях «Ночь ошибок», «Севильский цирюльник», «Крики из Одессы», «Забыть Герострата!», «Король и принц, или Правда о Гамлете», «Трехгрошовая опера», «Жаворонок», «Дни Турбиных», «Жозефина и Наполеон», «Школа налогоплательщиков».