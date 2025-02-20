Над российскими регионами за четыре часа сбили 28 украинских БПЛА
Над российскими регионами в период с 15:30 до 19:30 мск российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 28 украинских БПЛА, передает Минобороны РФ.
19 беспилотников сбили над территорией Краснодарского края, восемь – над акваторией Азовского моря и один – над территорией Белгородской области.
В Краснодарском крае в районе станицы Нововеличковской Динского района обломки БПЛА упали на помещение электроподстанции, сообщили в оперштабе региона. Возгорания и пострадавших нет.
Ранее стало известно, что силы ПВО РФ сбили четыре украинских беспилотника над регионами РФ в ночь на 20 февраля. Три БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым, а еще один – над Брянской областью.