Суд продлил арест блогеру Шабутдинову до 12 августа
Пресненский суд Москвы продлил арест до 12 августа блогеру и совладельцу бизнес-школы «Like центр» Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщает «РИА Новости».
Шабутдинов обвиняется в 113 эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, блогер создал организованную преступную группу. Сообщники, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе «Like центра», продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующего ведения бизнеса, что не соответствовало действительности. 113 граждан заплатили за предлагаемые им программы от 60 000 до 12 млн руб., общий ущерб превысил 57 млн руб.
10 февраля прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против блогера.
С 4 ноября 2023 г. Шабутдинов находится в СИЗО.