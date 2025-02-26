В Белоруссии объявили экстремистским региональное отделение «Медиазоны»
Министерство внутренних дел Белоруссии объявило издание «Медиазона. Беларусь» (региональное отделение «Медиазоны», признанной иноагентом в РФ) «экстремистским формированием», следует из информации Telegram-канала «Книга ГУ База».
Как сообщается, издание было признано таковым за организацию «деятельности по подготовке совершению посягательств на суверенитет и общественную безопасность» республики, а также за «дискредитацию и оскорбление должностных лиц». Экстремистским формированием признаны сайт и все соцсети издания.
В мае 2022 г. сайт и соцсети «Медиазоны. Беларусь» признали «экстремистскими материалами», а сам термин экстремистское формирование появился в законодательстве республики в 2021 г. - с принятием новой версии закона «О противодействии экстремизму». За подписки на такие каналы или СМИ в Белоруссии грозит уголовная ответственность.