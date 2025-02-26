В Белоруссии объявили экстремистским региональное отделение «Медиазоны»

В мае 2022 г. сайт и соцсети «Медиазоны. Беларусь» признали «экстремистскими материалами», а сам термин экстремистское формирование появился в законодательстве республики в 2021 г. - с принятием новой версии закона «О противодействии экстремизму». За подписки на такие каналы или СМИ в Белоруссии грозит уголовная ответственность.