Bild: В Германии у здания суда произошла стрельба

На месте происшествия работают полиция и спасательные службы. Очевидцы рассказали изданию, что после стрельбы «несколько человек лежат на земле». Охранник, который наблюдал произошедшее, рассказал, что видел одного нападавшего, который на данный момент задержан. В то же время Bild заявляет, что их могло быть двое.