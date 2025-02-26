Bild: В Германии у здания суда произошла стрельба
В городе Билефельд в Германии неизвестный открыл стрельбу у здания суда, есть пострадавшие, сообщает Bild.
По информации издания, стрельба началась около 10:30 местному времени (13:30 по мск). В это время в зале суда проходило слушание об убийстве профессионального боксера Бесара Нимани.
На месте происшествия работают полиция и спасательные службы. Очевидцы рассказали изданию, что после стрельбы «несколько человек лежат на земле». Охранник, который наблюдал произошедшее, рассказал, что видел одного нападавшего, который на данный момент задержан. В то же время Bild заявляет, что их могло быть двое.
20 февраля в торговом центре города Градец-Кралове в Чехии подросток, вооруженный ножом, убил двух женщин. Премьер-министр Чехии Петр Фиала выразил соболезнования родственникам погибших, а также назвал поступок молодого человека «абсолютно непонятным и ужасным».