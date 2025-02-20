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В Чехии в результате нападения подростка погибли две женщины

Ведомости

В торговом центре города Градец-Кралове в Чехии подросток, вооруженный ножом, убил двух женщин, сообщает Associated Press.

Местная полиция уточняет, что подросток задержан недалеко от места происшествия. Личности погибших не установлены. Ситуация находится под контролем полиции, опасности для жителей города нет. Других подробностей полиция не разглашает.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала выразил соболезнования родственникам погибших, а также назвал поступок молодого человека «абсолютно непонятным и ужасным».

4 февраля в школе в Швеции произошла стрельба, сообщалось о одиннадцати пострадавших. Преступление классифицируется как покушение на убийство, поджог и преступление с применением огнестрельного оружия. Полиция считает, что преступник действовал в одиночку и является одним из погибших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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