В Чехии в результате нападения подростка погибли две женщины

4 февраля в школе в Швеции произошла стрельба, сообщалось о одиннадцати пострадавших. Преступление классифицируется как покушение на убийство, поджог и преступление с применением огнестрельного оружия. Полиция считает, что преступник действовал в одиночку и является одним из погибших.