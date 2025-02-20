В Чехии в результате нападения подростка погибли две женщины
В торговом центре города Градец-Кралове в Чехии подросток, вооруженный ножом, убил двух женщин, сообщает Associated Press.
Местная полиция уточняет, что подросток задержан недалеко от места происшествия. Личности погибших не установлены. Ситуация находится под контролем полиции, опасности для жителей города нет. Других подробностей полиция не разглашает.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала выразил соболезнования родственникам погибших, а также назвал поступок молодого человека «абсолютно непонятным и ужасным».
4 февраля в школе в Швеции произошла стрельба, сообщалось о одиннадцати пострадавших. Преступление классифицируется как покушение на убийство, поджог и преступление с применением огнестрельного оружия. Полиция считает, что преступник действовал в одиночку и является одним из погибших.