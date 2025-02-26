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В результате стрельбы в немецком Билефельде ранены минимум два человека

Ведомости

В городе Билефельд в Германии неизвестный устроил стрельбу у здания суда, в результате минимум два человека ранены. Об этом сообщает Radio Bielefeld.

Издание Bild ранее писало, что стрельба началась около 10:30 по местному времени (13:30 мск). В это время в зале суда проходило слушание об убийстве профессионального боксера Бесара Нимани. В отношении одного из предполагаемых преступников в настоящее время ведется разбирательство, второго разыскивают правоохранители.

По данным Radio Bielefeld, выстрелы были произведены из автомобиля. Предположительно, среди раненых – отец обвиняемого в убийстве боксера. Один человек был задержан полицейскими.

WDR сообщает, что, возможно, в результате стрельбы было ранено три человека, но информация официально пока не подтверждена.

Нимани являлся профессиональным боксером косовско-албанского происхождения. Он приехал в Германию в конце 90-х гг. и с тех пор жил в Билефельде. Нимани был чемпионом IBF и чемпионом Европы IBF в полусреднем весе. 9 марта 2024 г. он был убит несколькими выстрелами в центре Билефельда. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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