В результате стрельбы в немецком Билефельде ранены минимум два человека

Нимани являлся профессиональным боксером косовско-албанского происхождения. Он приехал в Германию в конце 90-х гг. и с тех пор жил в Билефельде. Нимани был чемпионом IBF и чемпионом Европы IBF в полусреднем весе. 9 марта 2024 г. он был убит несколькими выстрелами в центре Билефельда.