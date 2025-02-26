В результате стрельбы в немецком Билефельде ранены минимум два человека
В городе Билефельд в Германии неизвестный устроил стрельбу у здания суда, в результате минимум два человека ранены. Об этом сообщает Radio Bielefeld.
Издание Bild ранее писало, что стрельба началась около 10:30 по местному времени (13:30 мск). В это время в зале суда проходило слушание об убийстве профессионального боксера Бесара Нимани. В отношении одного из предполагаемых преступников в настоящее время ведется разбирательство, второго разыскивают правоохранители.
По данным Radio Bielefeld, выстрелы были произведены из автомобиля. Предположительно, среди раненых – отец обвиняемого в убийстве боксера. Один человек был задержан полицейскими.
WDR сообщает, что, возможно, в результате стрельбы было ранено три человека, но информация официально пока не подтверждена.
Нимани являлся профессиональным боксером косовско-албанского происхождения. Он приехал в Германию в конце 90-х гг. и с тех пор жил в Билефельде. Нимани был чемпионом IBF и чемпионом Европы IBF в полусреднем весе. 9 марта 2024 г. он был убит несколькими выстрелами в центре Билефельда.