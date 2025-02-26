МОК принял отставку Томаса Баха с поста члена организации
Международный олимпийский комитет (МОК) принял отставку Томаса Баха с поста члена организации. Об этом сообщается на сайте МОК.
Являясь президентом МОК, Бах будет членом организации до 23 июня 2025 г. В этот день пройдет передача полномочий новому президенту МОК, который будет избран 20 марта в Греции.
Полномочия действующего президента МОК, 71-летнего Томаса Баха, истекут в этом году. Он занимает пост с сентября 2013 г., последний раз был переизбран в 2021 г. на четырехлетний срок.
В августе 2024 г. Бах сообщил, что не станет переизбираться на новый срок в качестве главы организации.