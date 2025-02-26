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В США впервые за 10 лет зафиксирован случай смерти от кори

Ведомости

В США зафиксирован случай смерти от кори впервые за 10 лет, сообщает Reuters. «Ребенок школьного возраста» скончался в детской больнице в Западном Техасе. Отмечается, что ребенок не был привит от кори.

На данный момент в США наблюдается вспышка кори – более 130 человек заболело ею в двух штатах, в Техасе и Нью-Мексико.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, уровень смертности от кори в США составляет от 1 до 3 случаев на каждые 1000 человек. Последний случай смерти от этого заболевания зафиксирован в 2015 г.

В 2000 г. в США было объявлено о ликвидации непрерывной передачи кори в течение года. В 2024 г. в США было зафиксировано 285 случаев заражения корью, в 2023 г. – 59 случаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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