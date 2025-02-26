В США впервые за 10 лет зафиксирован случай смерти от кори
В США зафиксирован случай смерти от кори впервые за 10 лет, сообщает Reuters. «Ребенок школьного возраста» скончался в детской больнице в Западном Техасе. Отмечается, что ребенок не был привит от кори.
На данный момент в США наблюдается вспышка кори – более 130 человек заболело ею в двух штатах, в Техасе и Нью-Мексико.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, уровень смертности от кори в США составляет от 1 до 3 случаев на каждые 1000 человек. Последний случай смерти от этого заболевания зафиксирован в 2015 г.
В 2000 г. в США было объявлено о ликвидации непрерывной передачи кори в течение года. В 2024 г. в США было зафиксировано 285 случаев заражения корью, в 2023 г. – 59 случаев.