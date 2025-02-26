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Ушла из жизни звезда «Евротура» актриса Мишель Трахтенберг

Ведомости

Голливудская актриса Мишель Трахтенберг ушла из жизни в возрасте 39 лет, сообщает New York Post со ссылкой на источник.

По информации издания, тело актрисы обнаружила мать в элитном жилом комплексе One Columbus Place на Манхэттене в Нью-Йорке около 8:00 по местному времени (около 16:00 мск). Полиция констатировала смерть актрисы.

В полиции сообщили, что причины смерти устанавливаются. Собеседник издания рассказал, что актриса недавно перенесла пересадку печени.

Трахтенберг родилась в Нью-Йорке в 1985 г. В возрасте девяти лет она исполнила свою первую роль в сериале «Приключения Пита и Пита-младшего» на канале Nickelodeon. Актриса известна благодаря ролям в таких картинах, как «Евротур», «Сплетница» и «Доктор Хаус».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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