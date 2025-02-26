Ушла из жизни звезда «Евротура» актриса Мишель Трахтенберг

Трахтенберг родилась в Нью-Йорке в 1985 г. В возрасте девяти лет она исполнила свою первую роль в сериале «Приключения Пита и Пита-младшего» на канале Nickelodeon. Актриса известна благодаря ролям в таких картинах, как «Евротур», «Сплетница» и «Доктор Хаус».