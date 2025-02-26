Ушла из жизни звезда «Евротура» актриса Мишель Трахтенберг
Голливудская актриса Мишель Трахтенберг ушла из жизни в возрасте 39 лет, сообщает New York Post со ссылкой на источник.
По информации издания, тело актрисы обнаружила мать в элитном жилом комплексе One Columbus Place на Манхэттене в Нью-Йорке около 8:00 по местному времени (около 16:00 мск). Полиция констатировала смерть актрисы.
В полиции сообщили, что причины смерти устанавливаются. Собеседник издания рассказал, что актриса недавно перенесла пересадку печени.
Трахтенберг родилась в Нью-Йорке в 1985 г. В возрасте девяти лет она исполнила свою первую роль в сериале «Приключения Пита и Пита-младшего» на канале Nickelodeon. Актриса известна благодаря ролям в таких картинах, как «Евротур», «Сплетница» и «Доктор Хаус».