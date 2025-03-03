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В возрасте 71 года скончалась итальянская актриса Элеонора Джорджи

Ведомости

Итальянская актриса Элеонора Джорджи умерла в возрасте 71 года после тяжелой болезни, сообщает La Repubblica. Актриса страдала раком поджелудочной железы.

Джорджи впервые снялась в фильме Федерико Феллини «Рим» в 1972 г., где ее имени нет в титрах. Она прославилась ролями в комедийных картинах Карло Вердоне. В дальнейшем она работала с такими режиссерами, как Дамиано Дамиани, Лилиана Кавани, а также с комедийным дуэтом Франко Кастеллано и Джузеппе Моччи. В ее обширной фильмографии значится роль служанки Зины в итало-немецкой экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». В 1980-х гг. ее часто сравнивали с актрисой Орнеллой Мути, а в 2003 г., снимая свой первый фильм «Мужчины и женщины, правда и ложь», Джорджи пригласила Мути на одну из главных ролей.

Актриса в ноябре 2023 г. сообщила в одном из телешоу о своем тяжелом онкологическом заболевании. 

28 декабря 2024 г. британо-аргентинская актриса Оливия Хасси Эйсли, которая прославилась в подростковом возрасте, сыграв Джульетту в экранизации «Ромео и Джульетты» Франко Дзеффирелли в 1968 г., скончалась на 74-м году жизни. Режиссер Марк Уэстис сообщил, что Хасси умерла от онкологического заболевания. В 2008 г. у нее диагностировали рак молочной железы, в 2018 г. случился рецидив.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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