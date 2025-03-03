В возрасте 71 года скончалась итальянская актриса Элеонора Джорджи
Итальянская актриса Элеонора Джорджи умерла в возрасте 71 года после тяжелой болезни, сообщает La Repubblica. Актриса страдала раком поджелудочной железы.
Джорджи впервые снялась в фильме Федерико Феллини «Рим» в 1972 г., где ее имени нет в титрах. Она прославилась ролями в комедийных картинах Карло Вердоне. В дальнейшем она работала с такими режиссерами, как Дамиано Дамиани, Лилиана Кавани, а также с комедийным дуэтом Франко Кастеллано и Джузеппе Моччи. В ее обширной фильмографии значится роль служанки Зины в итало-немецкой экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». В 1980-х гг. ее часто сравнивали с актрисой Орнеллой Мути, а в 2003 г., снимая свой первый фильм «Мужчины и женщины, правда и ложь», Джорджи пригласила Мути на одну из главных ролей.
Актриса в ноябре 2023 г. сообщила в одном из телешоу о своем тяжелом онкологическом заболевании.
28 декабря 2024 г. британо-аргентинская актриса Оливия Хасси Эйсли, которая прославилась в подростковом возрасте, сыграв Джульетту в экранизации «Ромео и Джульетты» Франко Дзеффирелли в 1968 г., скончалась на 74-м году жизни. Режиссер Марк Уэстис сообщил, что Хасси умерла от онкологического заболевания. В 2008 г. у нее диагностировали рак молочной железы, в 2018 г. случился рецидив.