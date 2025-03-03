СБУ заочно предъявила обвинения певцу Григорию Лепсу
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения народному артисту России Григорию Лепсу (Лепсверидзе) по двум статьям уголовного кодекса республики. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Музыканта обвиняют в поддержке спецоперации на Украине, передаче российским военным бронежилетов, продуктов питания и другой помощи. Кроме того, отмечает СБУ, Лепс летом 2023 г. публично пообещал платить по 1 млн руб. за уничтожение танков, используемых украинской армией. Уточняется, что расследование проводили сотрудники службы в Тернопольской области при руководстве областной прокуратуры.
СБУ регулярно сообщает о предъявлении обвинений российским деятелям. В частности, 25 февраля служба заочно выдвинула обвинения против российского исполнителя Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman. Музыканта обвиняют в публичной поддержке спецоперации на Украине. 27 февраля СБУ также заочно предъявила обвинения временно исполняющему обязанности губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю, который до ноября 2024 г. возглавлял Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Утверждается, что под его руководством было улучшено производство и модернизация военных самолетов.