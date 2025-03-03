СБУ заочно предъявила обвинения певцу Григорию Лепсу

СБУ регулярно сообщает о предъявлении обвинений российским деятелям. В частности, 25 февраля служба заочно выдвинула обвинения против российского исполнителя Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman. Музыканта обвиняют в публичной поддержке спецоперации на Украине. 27 февраля СБУ также заочно предъявила обвинения временно исполняющему обязанности губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю, который до ноября 2024 г. возглавлял Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Утверждается, что под его руководством было улучшено производство и модернизация военных самолетов.