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СБУ заочно предъявила обвинения певцу Григорию Лепсу

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения народному артисту России Григорию Лепсу (Лепсверидзе) по двум статьям уголовного кодекса республики. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Музыканта обвиняют в поддержке спецоперации на Украине, передаче российским военным бронежилетов, продуктов питания и другой помощи. Кроме того, отмечает СБУ, Лепс летом 2023 г. публично пообещал платить по 1 млн руб. за уничтожение танков, используемых украинской армией. Уточняется, что расследование проводили сотрудники службы в Тернопольской области при руководстве областной прокуратуры.

СБУ регулярно сообщает о предъявлении обвинений российским деятелям. В частности, 25 февраля служба заочно выдвинула обвинения против российского исполнителя Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman. Музыканта обвиняют в публичной поддержке спецоперации на Украине. 27 февраля СБУ также заочно предъявила обвинения временно исполняющему обязанности губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю, который до ноября 2024 г. возглавлял Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Утверждается, что под его руководством было улучшено производство и модернизация военных самолетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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