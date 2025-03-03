Генконсульство: россиян среди пострадавших при теракте в Хайфе нет
Информации о пострадавших гражданах России при теракте в Хайфе на севере Израиля не поступало, сообщили ТАСС в Генеральном консульстве РФ в Хайфе.
Собеседник агентства рассказала, что по состоянию на 15:50 по местному времени (16:50 по мск) отсутствует информация о гражданах России, которые могли пострадать во время теракта, произошедшего в городе.
3 марта The Jerusalem Post со ссылкой на израильскую полицию сообщало, что в результате нападения террориста с ножом в Хайфе один человек погиб, еще четверо пострадали. Директор службы скорой помощи Израиля (MDA) Эли Бин рассказал, что нападавший был нейтрализован. Пресс-секретарь MDA Заки Хеллер уточнил, что трое пострадавших были в тяжелом состоянии, еще один – в состоянии средней тяжести.