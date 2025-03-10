В МВД рекомендовали обновить Telegram для противостояния мошенникам

В феврале «Ведомости» со ссылкой на данные МВД писали, что в 2023 г. рост числа преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, составил 30% (почти 677 000 преступлений), а за девять месяцев прошлого года – 16% (более 564 000 преступлений). Среди характерных способов мошенничества – звонок якобы от имени сотрудника банка или правоохранителей, купля-продажа товаров, оформление микрозаймов дистанционным способом, взлом соцсетей с последующим займом у близких жертвы, фишинговые сайты.