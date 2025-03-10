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В МВД рекомендовали обновить Telegram для противостояния мошенникам

Ведомости

В МВД рекомендовали обновить мессенджер Telegram, так как в новой версии приложения появилась функция, направленная на борьбу с мошенничеством. Об этом сообщается в Telegram-канале УБК МВД России.

Теперь при связи с неизвестным номером пользователи смогут увидеть дату регистрации и страну, в которой зарегистрирован номер телефона.

В ведомстве предупреждают, что если данные не соответствуют тому, что говорит или кем представляется собеседник, лучше прекратить общение. «Также с осторожностью стоит относиться к недавно зарегистрированным аккаунтам», – советуют в МВД.

6 марта стало известно, что мошенники начали применять новый способ обмана, предлагая россиянам «сдать в аренду» свой аккаунт WhatsApp за 200 руб. в день. В результате жертвы теряют доступ к своему мессенджеру, а злоумышленники используют его для кражи данных и вымогательства.

В феврале «Ведомости» со ссылкой на данные МВД писали, что в 2023 г. рост числа преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, составил 30% (почти 677 000 преступлений), а за девять месяцев прошлого года – 16% (более 564 000 преступлений). Среди характерных способов мошенничества – звонок якобы от имени сотрудника банка или правоохранителей, купля-продажа товаров, оформление микрозаймов дистанционным способом, взлом соцсетей с последующим займом у близких жертвы, фишинговые сайты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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