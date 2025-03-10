В МВД рекомендовали обновить Telegram для противостояния мошенникам
В МВД рекомендовали обновить мессенджер Telegram, так как в новой версии приложения появилась функция, направленная на борьбу с мошенничеством. Об этом сообщается в Telegram-канале УБК МВД России.
Теперь при связи с неизвестным номером пользователи смогут увидеть дату регистрации и страну, в которой зарегистрирован номер телефона.
В ведомстве предупреждают, что если данные не соответствуют тому, что говорит или кем представляется собеседник, лучше прекратить общение. «Также с осторожностью стоит относиться к недавно зарегистрированным аккаунтам», – советуют в МВД.
6 марта стало известно, что мошенники начали применять новый способ обмана, предлагая россиянам «сдать в аренду» свой аккаунт WhatsApp за 200 руб. в день. В результате жертвы теряют доступ к своему мессенджеру, а злоумышленники используют его для кражи данных и вымогательства.
В феврале «Ведомости» со ссылкой на данные МВД писали, что в 2023 г. рост числа преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, составил 30% (почти 677 000 преступлений), а за девять месяцев прошлого года – 16% (более 564 000 преступлений). Среди характерных способов мошенничества – звонок якобы от имени сотрудника банка или правоохранителей, купля-продажа товаров, оформление микрозаймов дистанционным способом, взлом соцсетей с последующим займом у близких жертвы, фишинговые сайты.