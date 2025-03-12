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Прокурор запросил шесть лет колонии для журналистки Кеворковой

Ведомости

Журналистке Надежде Кеворковой запросили шесть лет колонии по делу об оправдании терроризма, передает ТАСС.

Прокурор также просит назначить Кеворковой 500 000 руб. штрафа и ограничить в пользовании интернетом на шесть лет.

12 марта во Втором западном окружном суде продолжается рассмотрение дела журналистки. Кеворкову задержали 6 мая 2024 г. по подозрению в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) при распространении материалов в ее личном Telegram-канале.

Кеворковой вменяют пост от 2018 г., где она разместила текст убитого в ЦАР коллеги Орхана Джемаля о нападении в Нальчике. Статья была написана в 2010 г. Второй эпизод уголовного дела связан с предполагаемым оправданием деятельности «Талибана» (организация признана в РФ террористической и запрещена) в тексте от 2021 г.

Журналист и сын Кеворковой Василий Полонский сообщил 12 марта, что сотрудник управления по противодействию экстремизму МВД обнаружил посты Кеворковой в 2023 г. при оперативных мероприятиях по выявлению материалов «распространения экстремистской и террористической деятельности». Об этом рассказал сам оперативник во время допроса, написал Полонский в Telegram.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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