Прокурор запросил шесть лет колонии для журналистки Кеворковой
Журналистке Надежде Кеворковой запросили шесть лет колонии по делу об оправдании терроризма, передает ТАСС.
Прокурор также просит назначить Кеворковой 500 000 руб. штрафа и ограничить в пользовании интернетом на шесть лет.
12 марта во Втором западном окружном суде продолжается рассмотрение дела журналистки. Кеворкову задержали 6 мая 2024 г. по подозрению в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) при распространении материалов в ее личном Telegram-канале.
Кеворковой вменяют пост от 2018 г., где она разместила текст убитого в ЦАР коллеги Орхана Джемаля о нападении в Нальчике. Статья была написана в 2010 г. Второй эпизод уголовного дела связан с предполагаемым оправданием деятельности «Талибана» (организация признана в РФ террористической и запрещена) в тексте от 2021 г.
Журналист и сын Кеворковой Василий Полонский сообщил 12 марта, что сотрудник управления по противодействию экстремизму МВД обнаружил посты Кеворковой в 2023 г. при оперативных мероприятиях по выявлению материалов «распространения экстремистской и террористической деятельности». Об этом рассказал сам оперативник во время допроса, написал Полонский в Telegram.