Прокурор запросил шесть лет колонии для журналистки Кеворковой

Кеворковой вменяют пост от 2018 г., где она разместила текст убитого в ЦАР коллеги Орхана Джемаля о нападении в Нальчике. Статья была написана в 2010 г. Второй эпизод уголовного дела связан с предполагаемым оправданием деятельности «Талибана» (организация признана в РФ террористической и запрещена) в тексте от 2021 г.