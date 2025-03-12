На оцифровку архивов для ГИС удаленного доступа выделят более 200 млн рублей

В январе «Ведомости» писали, что в ГИС УИАД будут не только документы на бумажных носителях, но и кино-, фото- и видеоматериалы, а также копии электронных и телеметрических документов. 14 января на портале проектов нормативных правовых актов агентство опубликовало проект постановления правительства, устанавливающий фиксированную плату за пользование материалами. Пользователю ГИС придется заплатить 90 руб. за час и 350 руб. за сутки. Исключение составляют копии материалов, которые относятся к периоду Великой Отечественной войны – они будут бесплатными.