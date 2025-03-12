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На оцифровку архивов для ГИС удаленного доступа выделят более 200 млн рублей

Ведомости

На оцифровку материалов российских архивов выделят 250 млн руб. Это следует из трех заявок, опубликованных в конце февраля и в начале марта на сайте госзакупок РФ. Документы затрагивают временной промежуток с 1800 по 1991 гг., включая события Первой и Второй мировых войн. Кроме того, планируется оцифровка материалов дел декабристов, говорится в технических заданиях к тендерам. 

Оцифрованные материалы войдут в Государственную информационную систему удаленного доступа к архивным материалам (ГИС УИАД), над которой работает Федеральное архивное агентство (Росархив). Оно же выступает в качестве заказчика. По условиям тендеров, подрядчики должны будут выполнить работы в 2025 г. 

На оцифровку и загрузку архивных документов в ГИС УИАД, а также создание электронного фонда пользования документов Архивного фонда РФ выделят более 10,7 млн руб. На оцифровку материалов из московских архивов запрашивают 195,5 млн руб., а архивов Санкт-Петербурга – более 43,7 млн руб. Среди учреждений, которые поделятся своими материалами, – Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ), Российский государственный военный архив (РГВА), Российский государственный архив Военно-морского Флота (РГАВМФ) и др. 

ГАРФ, в частности, предоставит материалы Совета по эвакуации при Совете Народных комиссаров СССР 1941 г., чрезвычайной госкомиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, а также следственной комиссии и Верховного уголовного суда по делу декабристов (1825-1826 гг.). В общей сложности ГАРФ предлагает оцифровать свыше 500 000 листов. 

РГВА передаст на оцифровку свыше 1 млн листов. Среди архивных материалов – коллекции исторических формуляров войсковых соединений и частей» (1918-1940 гг.), наградные листы и послужные списки офицерских, классных и нижних чинов армий и управлений военного ведомства контрреволюционных правительств (1918-1920 гг.) и материалы от штаба главнокомандующего Русской армией (1917-1920 гг.). 

РГАВМФ Санкт-Петербурга передаст на оцифровку почти 195 000 листов. Среди материалов – документы Балтийской учетной канцелярии времен Первой мировой войны и от штаба Черноморского флота (1917-1940 гг.). 

В январе «Ведомости» писали, что в ГИС УИАД будут не только документы на бумажных носителях, но и кино-, фото- и видеоматериалы, а также копии электронных и телеметрических документов. 14 января на портале проектов нормативных правовых актов агентство опубликовало проект постановления правительства, устанавливающий фиксированную плату за пользование материалами. Пользователю ГИС придется заплатить 90 руб. за час и 350 руб. за сутки. Исключение составляют копии материалов, которые относятся к периоду Великой Отечественной войны – они будут бесплатными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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