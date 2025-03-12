На оцифровку архивов для ГИС удаленного доступа выделят более 200 млн рублей
На оцифровку материалов российских архивов выделят 250 млн руб. Это следует из трех заявок, опубликованных в конце февраля и в начале марта на сайте госзакупок РФ. Документы затрагивают временной промежуток с 1800 по 1991 гг., включая события Первой и Второй мировых войн. Кроме того, планируется оцифровка материалов дел декабристов, говорится в технических заданиях к тендерам.
Оцифрованные материалы войдут в Государственную информационную систему удаленного доступа к архивным материалам (ГИС УИАД), над которой работает Федеральное архивное агентство (Росархив). Оно же выступает в качестве заказчика. По условиям тендеров, подрядчики должны будут выполнить работы в 2025 г.
На оцифровку и загрузку архивных документов в ГИС УИАД, а также создание электронного фонда пользования документов Архивного фонда РФ выделят более 10,7 млн руб. На оцифровку материалов из московских архивов запрашивают 195,5 млн руб., а архивов Санкт-Петербурга – более 43,7 млн руб. Среди учреждений, которые поделятся своими материалами, – Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ), Российский государственный военный архив (РГВА), Российский государственный архив Военно-морского Флота (РГАВМФ) и др.
ГАРФ, в частности, предоставит материалы Совета по эвакуации при Совете Народных комиссаров СССР 1941 г., чрезвычайной госкомиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, а также следственной комиссии и Верховного уголовного суда по делу декабристов (1825-1826 гг.). В общей сложности ГАРФ предлагает оцифровать свыше 500 000 листов.
РГВА передаст на оцифровку свыше 1 млн листов. Среди архивных материалов – коллекции исторических формуляров войсковых соединений и частей» (1918-1940 гг.), наградные листы и послужные списки офицерских, классных и нижних чинов армий и управлений военного ведомства контрреволюционных правительств (1918-1920 гг.) и материалы от штаба главнокомандующего Русской армией (1917-1920 гг.).
РГАВМФ Санкт-Петербурга передаст на оцифровку почти 195 000 листов. Среди материалов – документы Балтийской учетной канцелярии времен Первой мировой войны и от штаба Черноморского флота (1917-1940 гг.).
В январе «Ведомости» писали, что в ГИС УИАД будут не только документы на бумажных носителях, но и кино-, фото- и видеоматериалы, а также копии электронных и телеметрических документов. 14 января на портале проектов нормативных правовых актов агентство опубликовало проект постановления правительства, устанавливающий фиксированную плату за пользование материалами. Пользователю ГИС придется заплатить 90 руб. за час и 350 руб. за сутки. Исключение составляют копии материалов, которые относятся к периоду Великой Отечественной войны – они будут бесплатными.